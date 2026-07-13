Grand Final Ragnarok Origin Classic Million Dollar Tyr Cup, Tim Asal Indonesia Raih Prestasi Membanggakan

JawaPos.com - Kompetisi esports Ragnarok Origin Classic (ROOC) resmi melahirkan juara dunia pertama. Tim ENCORE asal Filipina sukses menaklukkan wakil Indonesia (Tim Poek) dengan skor 4-0 pada Grand Final Million Dollar Tyr Cup Season 1 di Union Mall, Bangkok, Thailand.

Hasil tersebut mengantarkan ENCORE menjadi juara perdana turnamen esports terbesar dalam sejarah Ragnarok Origin Classic ROOC). Mereka membawa pulang hadiah utama senilai USD 500.000 atau sekitar Rp 9 miliar beserta Champion's Medal eksklusif.

Sementara Poek harus puas sebagai runner-up dengan hadiah USD 100.000 atau sekitar Rp 1,8 miliar. Meski gagal merebut gelar, pencapaian Poek menjadi catatan penting bagi komunitas game Ragnarok Indonesia.

Tim tersebut menjadi satu-satunya wakil Tanah Air yang mampu menembus Grand Final dan bersaing dengan tim-tim terbaik dari berbagai negara dalam turnamen perdana berskala internasional milik Ragnarok Origin Classic.

Perjalanan Poek menuju partai puncak juga mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) sebagai bentuk apresiasi terhadap perkembangan industri game dan esports nasional.

Ragnarok Origin Classic Buktikan Daya Tarik Esports Global Million Dollar Tyr Cup menjadi tonggak baru bagi ekosistem kompetitif Ragnarok Origin Classic. Untuk pertama kalinya, game MMORPG tersebut menggelar Grand Final offline berskala internasional yang mempertemukan para petualang terbaik dari berbagai negara dalam satu panggung.

Sejak pagi, Union Mall Bangkok dipadati pemain dan penggemar Ragnarok untuk menyaksikan laga perebutan gelar juara dunia. Atmosfer khas komunitas Ragnarok terasa sepanjang acara, mulai dari pertemuan antarpemain, aktivitas komunitas, hingga pertandingan yang dikemas dengan standar produksi esports internasional.

Sebelum Grand Final dimulai, penonton disuguhkan laga ekshibisi antara tim kreator konten Thailand melawan tim perwakilan pemain. Presiden Thailand Esports Federation, Santi Lothong, juga hadir memberikan sambutan kepada peserta, tim, dan komunitas Ragnarok yang mengikuti turnamen tersebut.