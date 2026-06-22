Rockstar Pertahankan Tradisi 25 Tahun, Helikopter Kembali Muncul di Cover Art Resmi GTA 6

GTA 6. (Rockstargames)
JawaPos.com - Rockstar Games akhirnya memperlihatkan desain cover art resmi Grand Theft Auto VI (GTA 6) bersamaan dengan pengumuman jadwal pembukaan pre-order game yang telah lama dinantikan para penggemar tersebut.
Cover art ini nantinya akan digunakan sebagai tampilan resmi baik untuk versi fisik maupun etalase digital. Menariknya, Rockstar masih mempertahankan identitas visual yang sudah menjadi ciri khas seri GTA selama lebih dari dua dekade.
Desain sampul GTA 6 tetap mengusung konsep kolase ilustrasi yang mengelilingi logo utama permainan. Font khas Grand Theft Auto yang pertama kali diperkenalkan sejak era GTA III juga masih digunakan, sementara judul game ditempatkan di bagian tengah sebagai fokus utama desain.
Di balik tampilan yang terlihat modern, terdapat satu detail yang ternyata terus dipertahankan Rockstar sejak tahun 2001. Pada cover art GTA 6, gambar helikopter kembali muncul di sudut kiri atas, posisi yang sama seperti pada GTA III, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA IV, hingga GTA V.
Keberadaan helikopter di lokasi tersebut telah menjadi pola yang konsisten selama sekitar 25 tahun. Namun hingga kini Rockstar Games belum pernah memberikan penjelasan resmi mengenai alasan mempertahankan elemen visual tersebut pada setiap sampul utama seri GTA.
Dalam dunia permainan GTA, helikopter memang memiliki peran yang cukup penting. Kendaraan udara ini kerap hadir sebagai sarana transportasi yang dapat digunakan pemain maupun sebagai kendaraan milik aparat kepolisian yang mengejar karakter utama.
Meski demikian, tidak semua seri GTA memberikan kebebasan kepada pemain untuk menerbangkan helikopter. Pada beberapa judul lawas seperti GTA III dan GTA Liberty City Stories, kendaraan tersebut hanya berfungsi sebagai elemen latar dan tidak dapat dikendalikan secara langsung.
Selain helikopter, cover art GTA 6 juga kembali menampilkan sejumlah elemen yang selama ini identik dengan franchise tersebut. Berbagai ilustrasi kendaraan, karakter pria dan wanita, senjata api, hingga nuansa kehidupan mewah masih mendominasi desain sampul terbaru.
Kehadiran elemen-elemen tersebut dinilai merepresentasikan karakter utama seri GTA yang dikenal dengan kebebasan eksplorasi dunia terbuka, aksi kriminal, kehidupan jalanan, hingga berbagai aktivitas yang dapat dilakukan pemain di dalam kota virtual.
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