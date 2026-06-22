Game GTA 6 Siap Rilis, Bocoran Harga Bikin Heboh Gamer

JawaPos.com - Menjelang dibukanya masa pra-pemesanan (pre-order) Grand Theft Auto VI (GTA 6) pada 25 Juni mendatang, rumor mengenai harga game terbaru Rockstar Games tersebut kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan gamer.

Spekulasi muncul setelah pengecer asal Prancis, Fnac, menampilkan lima kode produk atau SKU baru dengan penamaan RS1 hingga RS5. Kehadiran daftar tersebut membuat sebagian komunitas game meyakini bahwa kode-kode tersebut merujuk pada berbagai edisi GTA 6 yang akan segera dipasarkan.

Seperti dilansir dari vietnam.vn, dalam daftar tersebut, harga terendah tercatat sebesar 90 euro atau sekitar Rp 1,84 juta. Sementara itu, beberapa varian lain dibanderol mulai dari 110 euro hingga 200 euro, setara sekitar Rp 2,25 juta hingga Rp 4,09 juta untuk pasar Eropa.

Kemunculan angka-angka tersebut memicu spekulasi bahwa GTA 6 akan dijual lebih mahal dibandingkan standar industri saat ini. Bahkan, muncul asumsi bahwa edisi standar game tersebut dapat dibanderol sekitar 80 dolar AS atau setara Rp1,4 juta. Namun, sejumlah sumber terpercaya menilai informasi tersebut belum bisa dijadikan acuan.

Harga Diduga Hanya Placeholder Billbil_kun, sosok yang dikenal memiliki rekam jejak akurat dalam membocorkan informasi ritel industri game, menegaskan bahwa harga yang muncul di situs Fnac kemungkinan besar hanyalah placeholder atau harga sementara.

Menurutnya, kode EAN yang tercantum pada produk-produk tersebut tidak sesuai dengan rentang barcode yang selama ini digunakan oleh Take-Two Interactive, perusahaan induk Rockstar Games. Temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa daftar tersebut belum mencerminkan harga resmi GTA 6.

Karena itu, klaim bahwa GTA 6 versi standar akan dijual seharga 80 dolar AS masih belum memiliki dasar yang kuat.

Meski rumor tersebut dibantah, sejumlah analis pasar tetap menilai harga 80 dolar AS bukanlah sesuatu yang mustahil untuk GTA 6.

Analis dari Jefferies Financial Group memperkirakan game tersebut berpotensi menjadi salah satu produk hiburan terbesar dalam sejarah. Dengan antusiasme yang sangat tinggi dari para penggemar, mereka menilai banyak pemain akan tetap bersedia membayar lebih mahal demi mendapatkan akses lebih awal ke game yang telah lama dinantikan tersebut.