Pro Player Mobile Legends Bisa Jadi Pro Player Finansial? Ini Penjelasannya

JawaPos.com - Fenomena minat generasi muda terhadap investasi semakin sering dikaitkan dengan budaya digital sehari-hari mereka.

Komunitas Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) berkembang kuat sebagai ekosistem eSports. Mereka mulai dipandang punya pola pikir mirip dunia finansial dalam strategi dan manajemen risiko.

Dalam sesi edukasi bertajuk “Rahasia Menjadi Pro Player Finansial di Era AI” di Kapolda Jateng Cup 2026, para pelaku industri keuangan mendekatkan dua dunia ini. Acara berlangsung di De Tjolomadoe Convention Hall, Kabupaten Karanganyar, Sabtu (20/6).

Tujuan sesi edukasi ini adalah menunjukkan keterampilan game kompetitif sebagai fondasi memahami investasi dengan disiplin dan terukur. Hal ini dianggap relevan untuk generasi muda masa kini.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Brigita Kinari, menyebut banyak kemampuan pemain Mobile Legends relevan dengan investasi.

Menurutnya, membaca situasi permainan, menentukan momentum, merancang strategi, dan disiplin mirip pengambilan keputusan pasar modal.

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"Di era AI, yang tertinggal bukan orang yang tidak punya uang, tetapi orang yang tidak tahu cara mengelola uangnya. Jika teknologi kecerdasan buatan mampu membuat seseorang menjadi lebih hebat dalam ketangkasan digital seperti bermain game maka teknologi AI yang sama seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membantu mereka menjadi lebih cerdas dalam membangun masa depan finansial," kata Brigita.

Brigita menjelaskan konsep dalam Mobile Legends dapat dipadankan dengan prinsip investasi. Map awareness ibarat kemampuan membaca pasar, timing adalah ketepatan waktu keputusan investasi.

Pemilihan item build disamakan dengan strategi diversifikasi instrumen. Selain itu, disiplin penting dalam mengelola risiko dan hindari keputusan emosional.