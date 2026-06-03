Jambore Nasional ID42NER, Ajang Silaturahmi dan Edukasi Otomotif

JawaPos.com - Toyota Fortuner Club of Indonesia (ID42NER) sukses menggelar Jambore Nasional V & Anniversary XIX di PIK 2, Tangerang, Banten, akhir pekan lalu. Acara ini diikuti sekitar 300 peserta dan lebih dari 100 unit Toyota Fortuner dari berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan tersebut diklaim bukan sekadar ajang kumpul komunitas, tetapi juga menjadi ruang edukasi otomotif, penguatan solidaritas antar member, hingga wadah menyalurkan minat terhadap dunia motorsport dan off-road.

Rangkaian acara berlangsung meriah selama satu hari penuh dengan berbagai aktivitas otomotif dan hiburan, mulai dari rolling city tour, coaching clinic, exhibition area, hingga service bersama di jaringan dealer resmi Toyota Auto2000.

Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah sesi Coaching Clinic bersama pembalap touring nasional Toyota GAZOO Racing Indonesia (TGRI), Amato Rudolph.

Dalam sesi ini, peserta mendapatkan edukasi seputar teknik berkendara aman, karakter kendaraan SUV ladder frame seperti Toyota Fortuner, hingga pengalaman menghadapi lintasan balap.

Kehadiran Amato Rudolph sekaligus memperkuat nuansa motorsport dalam jambore tahun ini. Apalagi, banyak anggota komunitas Fortuner yang aktif mengikuti kegiatan off-road maupun touring jarak jauh.

Presiden ID42NER, Djoko Wiyono, mengatakan bahwa Jambore Nasional V & Anniversary XIX menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antar anggota komunitas sekaligus mendekatkan DNA motorsport Toyota kepada para pengguna Fortuner.

“Pada kesempatan ini, kami juga ingin mendekatkan aktivitas serta DNA motorsport Toyota melalui coaching clinic bersama pembalap TGRI Amato Rudolph. Terlebih, banyak member ID42NER yang memiliki minat pada berbagai kegiatan yang memacu adrenalin seperti off-road maupun balap touring, sehingga aktivitas ini sangat relevan dengan semangat GAZOO Racing untuk terus pushing the limits for better,” ujar Djoko Wiyono.