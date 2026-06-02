Dony Lesmana Eko Putra
Rabu, 3 Juni 2026 | 00.47 WIB

Industri Otomotif Indonesia Hadapi Tekanan Biaya, Otomasi Jadi Senjata Baru Tingkatkan Daya Saing

Ilustrasi pabrik mobil merek Eropa.

JawaPos.com - Industri otomotif Indonesia masih menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di balik kontribusinya yang besar, sektor ini kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari kenaikan biaya produksi, fluktuasi permintaan pasar global, hingga percepatan transisi menuju kendaraan elektrifikasi.

Kondisi tersebut membuat produsen kendaraan harus bekerja lebih efisien untuk menjaga profitabilitas sekaligus mempertahankan daya saing di tengah pasar yang semakin sensitif terhadap harga.

Selain tekanan biaya bahan baku dan logistik, transformasi menuju kendaraan listrik, teknologi konektivitas, serta bertambahnya variasi model kendaraan juga meningkatkan kompleksitas proses produksi di pabrik otomotif.

Situasi ini mendorong pelaku industri untuk mencari solusi yang mampu meningkatkan efisiensi operasional tanpa harus mengorbankan kualitas maupun produktivitas.

Otomasi Jadi Kebutuhan Industri Modern

Seiring perkembangan teknologi manufaktur, otomasi kini tidak lagi dianggap sebagai investasi tambahan, melainkan telah menjadi kebutuhan utama bagi industri otomotif modern.

Penerapan sistem otomatis mampu mengurangi ketergantungan terhadap proses manual, menekan potensi kesalahan kerja, mengurangi limbah produksi, serta meningkatkan kapasitas output secara lebih efisien.

Salah satu teknologi yang mulai banyak diterapkan adalah Autonomous Mobile Robot (AMR), yakni robot bergerak otomatis yang digunakan untuk mendukung proses perpindahan material di area produksi maupun pergudangan.

Teknologi ini dinilai mampu mempercepat alur distribusi komponen di dalam pabrik, mengurangi waktu tunggu, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.

Robot AMR Tingkatkan Produktivitas Pabrik

Botsync, perusahaan penyedia solusi AMR dan sistem orkestrasi otomasi, menghadirkan teknologi yang memungkinkan proses perpindahan material dilakukan secara otomatis di berbagai area produksi seperti body shop, gudang, hingga area staging.

Selain mengurangi pekerjaan manual yang berulang, penggunaan AMR juga membantu produsen menjalankan proses produksi yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasar.

