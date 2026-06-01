Media dan Industri Otomotif Bersatu di HUT FORWOT ke-23, Ini Pesan Pentingnya

JawaPos.com - Forum Wartawan Otomotif Indonesia (FORWOT) resmi menginjak usia yang ke-23 tahun. Mengusung semangat solidaritas, profesionalisme, dan sportivitas, FORWOT merayakan hari jadinya yang spesial ini dengan menyelenggarakan turnamen olahraga padel, Sabtu, 30 Mei 2026, di 99Padelux, Jakarta Timur.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus, anggota FORWOT, serta perwakilan dari berbagai lini mulai dari Agen Pemegang Merek (APM), agensi, Event Organizer, hingga industri pendukung otomotif.

Di tengah laju transformasi digital dan transisi menuju era mobilitas berkelanjutan, sinergi ini menjadi kian krusial.

Maka karena itu pemilihan olahraga padel sebagai agenda utama tahun ini dirasa sangat tepat, karena melambangkan dinamika industri otomotif yang adaptif, kompetitif, namun tetap mengedepankan kolaborasi.

Melalui turnamen ini, FORWOT berharap dapat terus menjadi wadah yang solid bagi para jurnalis otomotif dalam meningkatkan profesionalisme kerja serta memperkuat kemitraan strategis.

Di usianya yang semakin matang, FORWOT berkomitmen untuk terus bergerak maju beriringan dengan perkembangan ekosistem otomotif Tanah Air.

Maka dari itu momentum ini terselip harapan besar agar seluruh anggota FORWOT dapat konsisten menyajikan informasi yang edukatif, akurat, dan tepercaya bagi masyarakat, sekaligus menjadi mitra diskusi yang konstruktif bagi industri.

Krisna Arie Prasetya selaku Ketua Umum FORWOT menyampaikan makna mendalam di balik perayaan tahun ini.

“23 tahun FORWOT bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi bukti semangat, solidaritas, dan kontribusi nyata bagi dunia otomotif Indonesia. Semoga perayaan 23 tahun FORWOT ini semakin mempererat profesionalisme dan kebersamaan antara media dan insan otomotif. Melalui Padel Tournament ini, kita tidak hanya merayakan kemenangan, tetapi juga menjunjung tinggi kebersamaan dan sportivitas," ujarnya.