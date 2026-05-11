Liburan Sambil Riding! Ducati Indonesia Ajak Dunia Lihat Pesona Bali Melalui We Ride As One 2026

Sebanyak 110 motor Ducati meramaikan We Ride As One 2026 di Bali sebagai bagian promosi pariwisata Indonesia ke dunia internasional. (Ducati Indonesia)
JawaPos.com–Ducati Indonesia gelar We Ride As One 2026 di Bali pada 9 Mei 2026 dengan menghadirkan 110 motor Ducati dan ratusan Ducatisti dari seluruh Indonesia. Acara bertema Holiday itu tidak hanya menjadi ajang riding bersama, tetapi juga upaya mempromosikan Bali sebagai destinasi wisata dunia lewat kegiatan otomotif berkelas internasional.
Nuansa liburan langsung terasa sejak para peserta tiba di Pulau Dewata melalui jalur udara, laut, hingga darat. Seluruh Ducatisti mendapat sambutan hangat dari concierge Ducati Indonesia sebelum menuju Hotel Renaissance Nusa Dua di kawasan ITDC sebagai pusat kegiatan.
We Ride As One tahun ini tampil lebih santai dengan konsep liburan yang menyatu dengan atmosfer khas Bali. Semilir angin pantai dan panorama Pulau Dewata membuat para peserta menikmati jeda dari rutinitas sambil tetap menyalurkan hobi berkendara premium.
Ducati Indonesia juga menghadirkan pengalaman eksklusif sejak hari pertama kedatangan peserta. Pelayanan hotel, shuttle khusus, hingga penyambutan hangat dari keluarga Legenda Motor Indonesia membuat suasana kebersamaan terasa lebih akrab dibanding penyelenggaraan sebelumnya.
Kegiatan resmi dibuka melalui sambutan CEO Ducati Indonesia Jimmy Budhijanto pada 9 Mei 2026. Setelah sarapan bersama, seluruh peserta mengikuti briefing keselamatan berkendara yang dipandu Aftersales Director Ducati Indonesia Dito Mulyawadi sebelum rolling thunder dimulai.
Pembekalan tersebut dilakukan agar seluruh peserta memahami rute perjalanan dan menjaga keselamatan selama touring berlangsung. Ducati Indonesia juga ingin memastikan iring-iringan motor tetap nyaman bagi pengguna jalan lain yang melintas di sepanjang rute.
Salah satu momen paling mencuri perhatian dalam We Ride As One 2026 adalah kehadiran Paolo Ciabatti. Sosok yang kini menjabat sebagai General Manager Ducati Corse Off-Road itu dikenal sebagai figur penting di balik kesuksesan Francesco Bagnaia bersama Ducati Lenovo Team.
Paolo Ciabatti tidak hanya hadir sebagai tamu kehormatan, tetapi juga ikut melepas rombongan peserta. Dia bahkan terlibat langsung dalam pembuatan formasi angka 100 bersama tim Ducati sebagai simbol perayaan satu abad Ducati.
”Konsep We Ride As One yang dihadirkan Ducati Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia,” ujar Paolo Ciabatti.
