Game James Bond 007 Bocor: First Light Beredar Luas Gara-gara Muncul di IGRS

JawaPos.com - Kebocoran besar kembali mengguncang industri game. Kali ini, giliran game terbaru James Bond bertajuk 007: First Light yang dikabarkan mengalami spoiler masif, setelah materi internalnya muncul di situs lembaga rating Indonesia.

Menurut laporan yang beredar, lebih dari satu jam cuplikan gameplay, yang sebelumnya dikirim secara privat oleh pengembang IO Interactive ke Indonesian Game Rating System (IGRS), telah ditemukan publik dan kini menyebar luas di internet.

Bahkan, mengutip IGN, beberapa klip tersebut disebut memperlihatkan bagian akhir cerita game.

Plot utama game ini sebelumnya sengaja dirahasiakan. IO Interactive diketahui ingin menjaga kejutan cerita hingga waktu peluncuran resminya pada 27 Mei mendatang, atau sekitar enam minggu lagi.

Saat dimintai tanggapan, pihak studio memilih tidak memberikan komentar terkait kebocoran tersebut.

Sebagai informasi, game ini menjadi proyek ambisius terbaru dari IO Interactive, studio di balik seri Hitman.

007: First Light dirancang sebagai awal dari trilogi game James Bond dengan skala blockbuster.

Mengusung kisah origin story, game ini akan menghadirkan versi muda James Bond yang diperankan oleh Patrick Gibson.

Ia akan ditemani deretan aktor ternama seperti Gemma Chan, Lennie James, hingga Lenny Kravitz yang turut mengisi karakter dalam game.