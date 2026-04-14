Game James Bond 007 Bocor: First Light Beredar Luas Gara-gara Muncul di IGRS

Bocoran gameplay game James Bond 007: First Light. Beredar luas gara-gara rating IGRS. (WccfTech)
JawaPos.com - Kebocoran besar kembali mengguncang industri game. Kali ini, giliran game terbaru James Bond bertajuk 007: First Light yang dikabarkan mengalami spoiler masif, setelah materi internalnya muncul di situs lembaga rating Indonesia.
Menurut laporan yang beredar, lebih dari satu jam cuplikan gameplay, yang sebelumnya dikirim secara privat oleh pengembang IO Interactive ke Indonesian Game Rating System (IGRS), telah ditemukan publik dan kini menyebar luas di internet.
Bahkan, mengutip IGN, beberapa klip tersebut disebut memperlihatkan bagian akhir cerita game.
Plot utama game ini sebelumnya sengaja dirahasiakan. IO Interactive diketahui ingin menjaga kejutan cerita hingga waktu peluncuran resminya pada 27 Mei mendatang, atau sekitar enam minggu lagi.
Saat dimintai tanggapan, pihak studio memilih tidak memberikan komentar terkait kebocoran tersebut.
Sebagai informasi, game ini menjadi proyek ambisius terbaru dari IO Interactive, studio di balik seri Hitman.
007: First Light dirancang sebagai awal dari trilogi game James Bond dengan skala blockbuster.
Mengusung kisah origin story, game ini akan menghadirkan versi muda James Bond yang diperankan oleh Patrick Gibson.
Ia akan ditemani deretan aktor ternama seperti Gemma Chan, Lennie James, hingga Lenny Kravitz yang turut mengisi karakter dalam game.
Baca Juga:Sinopsis The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (2023), Melihat Kisah di Balik Kekejaman Seorang Diktator
Di tengah antusiasme tinggi, IO Interactive sebelumnya juga telah mengumumkan penundaan versi Nintendo Switch 2.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026