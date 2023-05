Lebih Seru dan Menantang, Karakter Baru Game Free Fire Bernama Orion Segera Hadir

JawaPos.com - Keseruan baru game Free Fire segera dimulai lewat event Project Crimson: The First of Vengeance mulai 12-28 Mei 2023. Melalui event ini sekaligus menandai lahirnya karakter Orion, sebagai villain pertama di Free Fire.

Hadir dengan cerita yang kuat sebagai villain yang mencari balas dendam, Survivors (sebutan Gamers Free Fire) mereka akan diajak mengikuti perjalanan Orion melalui berbagi event menarik. "Item baru, hingga interface special di Free Fire juga akan hadir," jelas pihak Garena selaku publisher game Free Fire di Indonesia melalui keterangannya.

Puncak event Project Crimson akan hadir pada 20 Mei 2023 yang ditandai dengan peluncuran Bundle Legendary Scorpio! Para penggemar Free Fire juga bisa mengikuti lebih jauh tentang perjalanan karakter Orion hingga menjadi villain melalui film Orion, The Fist of Vengeance dan mini series sebanyak tiga episode yang akan tayang di YouTube.

Sebagai karakter villain pertama di Free Fire, Orion memiliki karakter yang cukup gelap dan kompleks. Dia dikuasai oleh demons di dalam dirinya yang membuatnya selalu diselimuti amarah.

Dipenuhi amarah dan dendam, Orion juga menghadapi pergulatan batin yang tak berkesudahan dalam dirinya. Kematian tragis kedua orang tuanya yang dibunuh menjadi pemantik amarah dan dendam tersebut.

Di dalam balutan luka dan dendam, dia mendapatkan kesempatan kedua untuk melanjutkan kehidupannya kala dia bergabung dengan The Mambas. Dalam perjalanannya membalaskan dendam atas kematian kedua orang tuanya justru membawanya ke dalam kehidupan yang kelam dan membuat lengannya dipenuhi dengan dendam.

Skill Unik Orion: Crimson Crush

Orion akan dibekali dengan skill unik bernama Crimson Crush yang mencerminkan perjuangan menemukan diri di tengah lenyapnya segala yang pernah dimilikinya. Di medan perang Free Fire, Crimson Crush akan membuat Orion tak terkalahkan atau invincible selama beberapa waktu. Selain itu, skill ini memungkinkan Orion untuk membuat HP lawan di sekitar menurun.

Survivors bisa mendapatkan Orion dengan menyelesaikan misi di event Project Crimson mulai 12 Mei 2023. Setiap menyelesaikan milestone di misi ini, Survivors akan mendapatkan hadiah dan sebuah memory shard.

Survivors yang bisa menyelesaikan seluruh misi di event ini akan mendapatkan karakter Orion beserta hadiah eksklusif lainnya, seperti Unveiled Truth Avatar (Avatar Orion), Grenade - Scorpio, Stingboard (Surfboard khusus Orion), hingga Crimson Beast Pin.

Selain itu, menyambut kehadiran Orion, para pemain bisa semakin mendalami karakter baru tersebut dengan Bundle berisi Costume baru bertema Scorpio dengan ciri khas lengan Orion yang dipenuhi dendam. Selain itu, desain scorpio khas Orion juga bisa ditemukan dalam item lainnya, seperti Gloo Wall, Katana, dan Fist Skin.

Tak hanya itu, Free Fire juga meluncurkan M1014 - Scorpio Shatter, skin limited terbaru untuk Evo Gun yang didesain khusus untuk event Project Crimson. Senjata ini menawarkan berbagai fitur baru, mulai dari Final Shot dan efek reload.