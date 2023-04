Syngonium Red Spot Tricolor, Tanaman Sultan yang Cocok untuk Pemula

Warna cantik dan corak unik. Ungkapan yang tepat untuk syngonium red spot tricolor. Variegasi warna pink, putih, dan hijau di setiap daunnya terlihat menakjubkan. Meski, harganya terbilang tidak murah.

SYNGONIUM red spot tricolor bisa tergolong tanaman hias sultan. Owner Tanah Liat by Ruang Tanam Jakarta M. Dede Septiandri menyebutkan bahwa harganya bisa mencapai Rp 15 juta per daun hingga Rp 45 juta per pot pada 2019. Sebab, bibit tanaman hias itu berasal dari Eropa. Meliputi Belgia, Norwegia, dan Belanda. ’’Berhubung saat pandemi demand tinggi. Impor tuh nggak ada, jadi kolektor menjual dengan harga yang mahal,” ungkap Dede saat ditemui Jawa Pos kemarin (15/4).

Memasuki 2022, harganya mulai menurun. Tahun ini harganya stabil. Berkisar Rp 500 ribu. Meski demikian, bibit red spot murni dari Eropa memiliki harga yang cenderung lebih mahal. Sedangkan bibit pengembangan kultur jaringan dari Thailand berharga lebih murah.

Baca Juga: Manfaat Hidroton sebagai Media Tanam, Tanaman Terlihat Lebih Cantik

Menurut Dede, perbedaan kentara terlihat dari warna daun syngonium red spot tricolor asal Eropa yang lebih terang dan tahan lama. Sementara itu, untuk bibit tanaman dari Thailand, warna daunnya agak pudar. Tidak secantik yang dari Eropa.

CANTIK: M. Dede Septiandri menunjukkan syngonium red spot tricolor yang menawan. Paduan warna pink, hijau, dan putih membuat orang terpesona. (M. ALI/JAWA POS)

Bagi pencinta maupun penghobi tanaman, syngonium red spot tricolor ibarat tas branded dan moge (motor gede). Ada kelasnya. Setiap kelas juga beda kualitas. Penikmatnya pun selalu ingin memiliki yang terbaik.

Selain itu, red spot tricolor merupakan tanaman salah satu jenis syngonium yang langka. Karena itu, harganya terbilang mahal. ’’Yang murah banyak. Tapi, tanaman kan prosesnya bertumbuh ya. Kadang sudah tumbuh kurang puas, beli lagi. Yang Eropa asli itu bisa sampai Rp 1 jutaan,” jelas Dede yang kerap sharing seputar berkebun di Instagram @ruangtanamjakarta tersebut.

Baca Juga: Upaya Tri Handayani Tepis Mitos Tanaman Kantong Semar Bisa Bergerak

Keunikan syngonium red spot tricolor sesuai dengan namanya. Jenis syngonium yang memiliki tiga perpaduan warna yang apik. Yakni, pink, putih, dan warna dasar daun hijau gelap. Ketika masih berukuran kecil, daunnya berbentuk bulat. Setelah besar, berbentuk seperti bintang. Tak heran jika tanaman satu ini diminati masyarakat.

Dede mengatakan, syngonium red spot tricolor termasuk tanaman hias indoor yang menyukai tempat teduh. Tidak terpapar langsung sinar matahari. Penyiraman air dapat dilakukan secukupnya.

Selain itu, tanaman tersebut dapat tumbuh baik di tempat yang lembap. Dengan kisaran kelembapan sedang hingga tinggi bersuhu 20–25 derajat Celsius. Karena itu, tanaman tersebut harus ditaruh di tempat yang teduh dan sejuk agar warnanya bertahan. ’’Kalau terlalu lama terkena sinar matahari langsung, warna daun akan semakin pudar. Daunnya akan menguning dan kering. Lama-lama akan berwarna cokelat seperti terbakar,” ungkapnya.

CANTIK: M. Dede Septiandri menunjukkan syngonium red spot tricolor yang menawan. Paduan warna pink, hijau, dan putih membuat orang terpesona. (M. ALI/JAWA POS)

Dede menyarankan, syngonium red spot tricolor sebaiknya ditanam dengan media tanam yang agak poros. Tapi, tetap menyimpan air. Tidak full tanah. Campuran antara bebatuan, mineral, dan kompos fermentasi. ’’Sebab, jika media tanam terlalu padat dan basah, akarnya bisa membusuk,” imbuh mantan chef on board Garuda Indonesia itu.