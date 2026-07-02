Mayapada Hospital Segera Hadir di Cakung, Bawa Standar Internasional di Kawasan Timur Jakarta

JawaPos.com - Kawasan timur Jakarta terus berkembang pesat dengan pertumbuhan kawasan hunian dan industri penopang ekonomi, yang turut mendorong kebutuhan layanan kesehatan penunjang kualitas hidup masyarakat.

Dalam waktu dekat, kawasan ini akan memiliki fasilitas kesehatan baru, yaitu Mayapada Hospital Jakarta Timur (MHJT), unit rumah sakit ke-8 dalam jaringan Mayapada Healthcare yang dikenal sebagai penyedia layanan kesehatan berstandar internasional. Kehadiran MHJT akan membawa standar baru layanan kesehatan di kawasan ini melalui layanan yang terintegrasi dengan unit Mayapada Hospital lainnya.

Berada di kawasan hunian modern Jakarta Garden City (JGC), MHJT dirancang dengan konsep rumah sakit ramah keluarga (family friendly hospital) yang menghadirkan perawatan modern dan canggih untuk setiap generasi, mulai dari anak hingga lansia. Hal ini membuat MHJT semakin relevan dalam mendukung kesehatan keluarga secara menyeluruh, sekaligus menunjang aspek kesehatan dan keselamatan kerja di kawasan industri sekitar, mencakup wilayah Cakung, Pulogadung, Klender, hingga Bekasi Barat.

Hospital Director Mayapada Hospital Jakarta Timur, dr. Dina Hanum, MARS, menegaskan, “Mayapada Hospital Jakarta Timur kami hadirkan sebagai family friendly hospital, dengan komitmen menghadirkan advanced care for every generations, ready for every moment. Komitmen ini diwujudkan melalui layanan komprehensif untuk setiap generasi di setiap momen kehidupan, termasuk penanganan kondisi kegawatdaruratan terkait jantung, trauma, dan anak (pediatri), serta layanan unggulan lainnya dengan fasilitas dan teknologi medis terkini. Melalui kolaborasi aktif antara tim dokter MHJT dan dokter di unit Mayapada Hospital lainnya (collaboration of care), MHJT siap memperluas akses layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat Jakarta Timur dan sekitarnya.”

Baca Juga:Mayapada Hospital Bandung Hadirkan Solusi Modern untuk Perawatan Luka Kronis

Ia melanjutkan, “Kami memastikan masyarakat memperoleh pengalaman perawatan terbaik (patient experience) dengan mengutamakan kebutuhan pasien (patient-centered care). Kami berharap MHJT dapat membuka akses layanan kesehatan yang lebih luas, serta menjadi pilihan fasilitas kesehatan terpercaya yang mampu memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga dan masyarakat di Jakarta Timur dan sekitarnya,” tegas Dokter Hanum.

MHJT akan menyediakan layanan unggulan (Center of Excellence) yang mencakup berbagai bidang spesialisasi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Kepala Divisi Medis Mayapada Hospital Jakarta Timur, Dokter Jason Bustam, MARS, MM, MH, menjelaskan, “MHJT menghadirkan layanan komprehensif, meliputi Women & Children (Ibu dan Anak), Pediatric (Anak), Internal Medicine (Penyakit Dalam), Cardiovascular (Jantung dan Pembuluh Darah), Trauma & Orthopedic (Trauma dan Ortopedi), Gastrohepatology (Gastrohepatologi), Urology (Urologi), serta Emergency 24/7 didukung tim dokter spesialis standby on-site 24/7, mencakup spesialis penyakit dalam, anak, kebidanan dan kandungan, bedah umum, hingga anestesi untuk menangani berbagai kasus gawat darurat.”

Berbagai layanan unggulan tersebut didukung fasilitas dan teknologi medis canggih. “MHJT dilengkapi teknologi diagnostik mutakhir seperti MRI, CT Scan, mammography, Cath Lab, Endoskopi, teknologi laser pada kasus batu ginjal, serta laboratorium klinis otomatis, ruang perawatan intensif (ICU) dilengkapi sistem medis modern, ICU Pendant, yang mendukung penanganan pasien secara lebih efektif. Selain itu, sistem rujukan yang terintegrasi dengan unit Mayapada Hospital lainnya untuk memudahkan akses dokter spesialis dan memastikan pasien mendapatkan penanganan yang tepat,” jelas dr. Jason.

Untuk menunjang kebutuhan masyarakat urban di kawasan timur Jakarta, MHJT juga menghadirkan layanan preventif dengan respons cepat yaitu, Chest Pain Unit untuk pemeriksaan, evaluasi cepat, diagnosis, dan penanganan pasien dengan keluhan nyeri dada, serta Sugar Clinic untuk deteksi risiko prediabetes dan diabetes, manajemen diabetes secara komprehensif, dan edukasi gaya hidup sehat melalui layanan gratis skrining berbasis AI, pemeriksaan gula darah, serta konsultasi awal dengan dokter.

Peresmian MHJT akan berlangsung pada 9 Juli 2026 mendatang, menandai kesiapan rumah sakit ini dalam menghadirkan layanan kesehatan modern bagi masyarakat. Berdiri di atas lahan seluas 1,5 hektare dengan bangunan setinggi delapan lantai, MHJT memiliki kapasitas lebih dari 100 tempat tidur untuk rawat inap dan perawatan intensif. Menjelang peresmian, MHJT juga telah berkolaborasi dengan Modernland untuk menghadirkan berbagai kegiatan promotif dan preventif di kawasan JGC, mulai dari pemeriksaan kesehatan, edukasi, hingga aktivitas komunitas.