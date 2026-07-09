Mayapada Hospital Jakarta Timur Resmi Dibuka, Ada Layanan Unggulan Bagi Perempuan dan Anak

JawaPos.com – Mayapada Healthcare resmi membuka Mayapada Hospital Jakarta Timur di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Kamis (8/7). Kehadiran rumah sakit ini diharapkan memperluas akses layanan kesehatan masyarakat sekaligus menjadi alternatif layanan berstandar internasional bagi warga Jakarta dan sekitarnya.

Peresmian rumah sakit dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Rabu (9/7). Rumah sakit tersebut menjadi rumah sakit kedelapan yang berada di bawah naungan Mayapada Healthcare dan yang pertama beroperasi di Jakarta Timur.

Presiden Komisaris Mayapada Healthcare Jonathan Tahir mengatakan pembukaan rumah sakit baru ini merupakan bagian dari upaya memperluas jaringan layanan kesehatan Mayapada sekaligus mendukung agenda pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas.

"Mayapada Hospital Jakarta Timur merupakan rumah sakit yang kedelapan daripada grup rumah sakit Mayapada," ujar Jonathan dalam sambutannya saat acara peresmian.

Menurut dia, kehadiran rumah sakit ini diharapkan tidak hanya membawa manfaat bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat sekitar.

"Kami harap rumah sakit ini bisa membawa keberuntungan, bukan hanya untuk Mayapada, tapi paling penting rumah sakit ini harus bisa membawa keberuntungan, bisa membawa berkat bagi masyarakat sekitarnya," katanya.

Peresmian Mayapada Hospital Jakarta Timur di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Kamis (8/7)/(Dimas Choirul/Jawapos.com).

Jonathan menegaskan Mayapada berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang didukung teknologi, sistem, serta sumber daya manusia terbaik agar masyarakat tidak perlu mencari layanan kesehatan ke luar negeri.

"Kami pun juga membawa SDM yang terbaik. Dan kami harap kami bisa membawa pelayanan yang terbaik, bisa menyaingi rumah sakit-rumah sakit yang di asing, untuk memastikan bahwa semua kebutuhan medis, untuk semua kebutuhan kesehatan daripada masyarakat Indonesia bisa terpenuhi di Mayapada," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut positif kehadiran rumah sakit tersebut. Ia menilai fasilitas kesehatan baru di Cakung sangat dibutuhkan mengingat wilayah itu merupakan salah satu kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi di Jakarta Timur.