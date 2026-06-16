Perang Lawan Kanker Makin Presisi: Mayapada Hospital Hadirkan Teknologi Nuklir Canggih

JawaPos.com – Mayapada Healthcare Mayapada Healthcare terus memperkuat standar layanan kanker melalui Oncology Center di Mayapada Hospital Jakarta Selatan dengan menghadirkan teknologi Kedokteran Nuklir dan Teranostik terbaru, yakni PET-CT Scan dan SPECT-CT Scan berstandar global.

Kehadiran teknologi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem layanan kanker yang terintegrasi di jaringan Mayapada Hospital. Teknologi ini memungkinkan diagnosis hingga terapi dilakukan dalam satu alur yang lebih cepat, akurat, dan menyeluruh.

Deteksi kanker hingga tingkat seluler

PET-CT dan SPECT-CT merupakan teknologi pencitraan medis canggih yang masih belum banyak tersedia di rumah sakit Indonesia. Teknologi ini mampu mendeteksi penyakit hingga tingkat seluler dan molekuler, sehingga memberikan gambaran yang lebih detail terkait aktivitas sel di dalam tubuh.

Selain itu, kedua alat ini juga mendukung pemindaian seluruh tubuh (whole-body imaging) dengan hasil lebih tajam, waktu pemeriksaan lebih singkat, serta paparan radiasi dan dosis radiofarmaka yang lebih rendah. Hal ini membuat proses diagnosis menjadi lebih efisien sekaligus mengurangi kebutuhan pemeriksaan ulang.

Penguatan layanan kanker terintegrasi

President Director & CEO Mayapada Healthcare Navin Sonthalia menegaskan bahwa investasi ini merupakan bagian dari pengembangan ekosistem layanan kanker yang modern dan terintegrasi.

"Kami memastikan pasien mendapatkan diagnosis yang akurat, terapi yang tepat, dan harapan hidup yang lebih baik, tanpa harus ke luar negeri. Sejalan dengan pembangunan Tower 3 Mayapada Hospital Jakarta Selatan, kami semakin memperkuat posisi MHJS sebagai salah satu pusat layanan kanker advanced terbesar, sekaligus menjadi rumah sakit swasta terbesar di Indonesia dalam satu lokasi dengan layanan yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis teknologi mutakhir," kata Navin dikutip Selasa (16/6).

Ia menambahkan bahwa pengembangan teknologi ini akan diperluas ke jaringan rumah sakit lainnya. Tahun depan, pihaknya akan menghadirkan PET-CT dan SPECT-CT di Mayapada Hospital Tangerang (MHTG) dan Surabaya (MHSB), serta PET-CT di Mayapada Hospital Bandung (MHBD), sebagai bagian dari strategi Mayapada Healthcare untuk meningkatkan kualitas layanan di seluruh jaringan.

"Penguatan layanan ini turut didukung kolaborasi klinis dengan mitra strategis kelas dunia seperti Apollo Hospitals India, National University Hospital, dan lainnya serta penerapan standar internasional Joint Commission International (JCI) yang telah diraih MHJS, dengan fokus pada keselamatan pasien dan akurasi di setiap tahap perawatan," terangnya.

Pendekatan layanan kanker komprehensif

Sebagai unit pertama yang mengoperasikan teknologi ini, Direktur Rumah Sakit Mayapada Hospital Jakarta Selatan, dr. Fiktorius Kuludong, MM, menegaskan penguatan layanan berbasis pengalaman pasien (patient experience).