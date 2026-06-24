Dikawal 20 Dokter Spesialis! Persebaya Surabaya dan Mayapada Bangun Ekosistem Sports Medicine Pertama di Indonesia Hadapi Super League

Direktur Persebaya Surabaya dan jajaran Mayapada Hospital Surabaya saat meresmikan kolaborasi sports medicine terintegrasi pertama di Indonesia mentap di Super League 2026-2027. (Moch. Rizky Pratama Putra-JawaPos.com)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi menggandeng Mayapada Hospital Surabaya sebagai Official Medical Partner untuk membangun ekosistem sports medicine terintegrasi pertama di Indonesia.
Kolaborasi yang diumumkan pada Rabu, 24 Juni 2026 ini menghadirkan dukungan 20 dokter spesialis multidisiplin guna menjaga kesehatan, mencegah cedera, mempercepat pemulihan, dan meningkatkan performa pemain Green Force sepanjang Super League 2026-2027.
Kolaborasi tersebut menjadi langkah baru dalam pengelolaan kesehatan atlet profesional di Indonesia.
Tidak sekadar kerja sama rujukan medis, Persebaya Surabaya dan Mayapada Hospital Surabaya membangun sistem yang mengintegrasikan rumah sakit dengan tim medis klub secara menyeluruh.
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Persebaya Surabaya dan Mayapada Hospital Surabaya menghadirkan model kemitraan yang menghubungkan klub sepak bola profesional dengan rumah sakit melalui pendekatan sports medicine terintegrasi.
Sistem ini mencakup pencegahan cedera, penanganan medis, rehabilitasi, peningkatan performa atlet, hingga pemantauan kondisi pemain secara berkelanjutan.
Dukungan tersebut dijalankan melalui Sports Injury Treatment & Performance Center (SITPEC) Mayapada Hospital Surabaya.
Sebanyak 20 dokter spesialis dari berbagai bidang, mulai kedokteran olahraga, ortopedi, kardiologi, rehabilitasi medik, radiologi, gizi klinik, penyakit dalam hingga psikologi akan terlibat dalam mendampingi kebutuhan medis Persebaya Surabaya.
Chief Operating Officer Mayapada Healthcare Hendy Widjaja menjelaskan pengalaman Mayapada dalam mendampingi atlet profesional menjadi modal utama menghadirkan layanan komprehensif bagi Green Force.
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