Belanja Kecantikan Digital Kian Interaktif, Kolaborasi Industri dan E-Commerce Hadirkan Pengalaman Baru bagi Konsumen

JawaPos.com - Transformasi belanja produk kecantikan di platform digital terus berkembang seiring meningkatnya adopsi teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Melalui kolaborasi antara pelaku industri kecantikan dan platform e-commerce, hadir pengalaman belanja yang lebih interaktif dan personal, mulai dari pemanfaatan teknologi virtual hingga akses promosi lintas kategori produk, yang mencerminkan semakin matangnya ekosistem kecantikan digital di Indonesia.

Hal itulah yang dilakukan L’Oréal Groupe, bersama platform e-commerce, Shopee yang resmi mengumumkan kolaborasi Istimewa bertajuk "House of Beauty" Hyper Brand Day. Berlangsung mulai 29 Juni hingga 3 Juli 2026, gelaran bersejarah ini dihadirkan di Indonesia untuk memberikan pengalaman belanja kecantikan yang seamless, interaktif dengan beragam pilihan.

Selama lima hari berturut-turut, konsumen di seluruh Indonesia dapat menikmati penawaran spektakuler ”Promo Online Terbesar Setiap Hari” di Shopee Mall. Promosi berskala masif ini mencakup seluruh kategori kecantikan—mulai dari kosmetik, perawatan kulit (skincare), dermo-kosmetik, hingga perawatan rambut profesional—dari 13 brand unggulan L’Oréal Groupe yang dijamin 100 persen orisinal.

Dominasi Portofolio L’Oréal di Lanskap Digital

Kemitraan strategis ini didorong oleh kuatnya posisi produk-produk L’Oréal di pasar digital. President Director L’Oréal Indonesia, Benjamin Rachow, menyatakan, momen ini sebuah tonggak sejarah penting bagi L'Oréal Indonesia.

Sebagai perusahaan kecantikan nomor satu di dunia dengan 40 merek global ikonik, L'Oréal Groupe memiliki portofolio dan keahlian yang tak tertandingi di empat métier (kategori) utama: perawatan kulit, riasan wajah, rambut, dan wewangian.

Untuk pertama kalinya, L'Oréal Groupe menampilkan seluruh kekuatan kategori tersebut dengan menghadirkan lebih dari 13 merek ikonik kami bersama-sama di bawah satu atap yang indah: 'House of Beauty'. Kami sangat bangga Indonesia terpilih menjadi pasar pertama di dunia yang mengeksekusi Hyper Brand Day ini.

"Kemitraan jangka panjang kami dengan Shopee terus berkembang, dan lewat kolaborasi ini kami ingin menghadirkan masa depan belanja kecantikan yang imersif dan dipersonalisasi bagi seluruh konsumen," kata dia

​​Sementara itu, Director of Business Partnership Shopee Indonesia, Daniel Minardi, menambahkan, paasar kategori kecantikan di e-commerce terus menunjukkan pertumbuhan yang sangat masif dan dinamis. Shopee sangat senang dapat melanjutkan kemitraan jangka panjang kami dengan L'Oréal Groupe melalui Shopee Hyper Brand Day: House of Beauty bertajuk “Promo Online Terbesar Tiap Hari”.

"Melalui House of Beauty, kami membawa kolaborasi ini menjadi sesuatu yang sangat spesial dalam menghadirkan standar baru inovasi kecantikan digital. Kami berharap pengguna dapat menikmati rangkaian penawaran spesial—mulai dari diskon s/d 70%, integrasi teknologi Virtual Try-On (VTO), hingga peluncuran eksklusif," ungkapnya.