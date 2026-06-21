MEC Perkenalkan Solusi Koreksi Penglihatan SMILE Pro dan PRESBYOND untuk Membantu Masyarakat Beraktivitas dengan Nyaman

JawaPos.com - Seiring bertambahnya Angka Harapan Hidup (AHH) Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, kesadaran masyarakat terhadap konsep longevity atau hidup sehat dan berkualitas dalam jangka panjang juga semakin meningkat.

Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga kesehatan agar tetap aktif dan produktif, namun kesehatan mata dan kualitas penglihatan masih sering terabaikan. Padahal, mata berperan penting dalam menunjang gaya hidup aktif serta menjaga kualitas hidup.

Tantangan kesehatan mata saat ini pun beragam, mulai dari presbiopia (mata tua) akibat proses penuaan alami hingga meningkatnya risiko miopia (rabun jauh) dan astigmatisme (silinder) yang dipicu oleh penggunaan perangkat digital secara intensif.

Menjawab tantangan tersebut, Mayapada Eye Centre (MEC) memberikan edukasi komprehensif mengenai solusi koreksi penglihatan modern dengan prosedur cepat dan presisi, melalui SMILE Pro untuk miopia dan astigmatisme dengan durasi tindakan selama 8 detik, serta PRESBYOND untuk presbiopia yang dapat diselesaikan dalam sekitar 20 detik.

Solusi ini menjadi bagian dari investasi kesehatan jangka panjang untuk membantu masyarakat menjaga kualitas penglihatan dan tetap aktif di era longevity. Edukasi disampaikan dalam Exclusive Sharing Session dan Media Gathering bertajuk "Longevity Era: Investing in Vision for a Better Quality of Life" di The Orient Hotel Jakarta.

President Director & CEO Mayapada Healthcare, Navin Sonthalia mengungkapkan, langkah proaktif Mayapada Eye Centre ini merupakan bagian dari upaya Mayapada Healthcare dalam menjawab kebutuhan layanan kesehatan di era longevity, ketika masyarakat tidak hanya berfokus pada usia harapan hidup (lifespan), tetapi juga pada kualitas hidup (healthspan) yang sehat, aktif, dan produktif sepanjang usia.

"Dalam hal ini, kesehatan mata juga menjadi aspek penting yang perlu dijaga untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Melalui MEC, kami menghadirkan layanan kesehatan mata yang komprehensif dan terintegrasi, didukung teknologi oftalmologi mutakhir, tim dokter spesialis dan subspesialis berpengalaman, serta standar pelayanan internasional untuk membantu masyarakat menjaga fungsi penglihatan dan menjalani hidup secara optimal di setiap tahap usia," katanya saat konferensi pers, Sabtu (20/6).

Menyoroti tantangan kesehatan mata saat ini, Dokter Spesialis Mata Mayapada Eye Centre, dr. Zoraya Ariefia Feranthy, Sp.M, menjelaskan, miopia dan astigmatisme semakin banyak ditemukan pada kelompok usia produktif seiring tingginya penggunaan perangkat digital sejak usia dini. Padahal, kualitas penglihatan merupakan fondasi penting dalam menjaga kualitas hidup.

Di mana, banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya di depan layar gawai atau membaca buku dalam waktu yang panjang sehingga, mata terus bekerja dalam jarak dekat dan lebih rentan mengalami kelelahan serta gangguan refraksi.