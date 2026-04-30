Melihat Pendekatan Baru Pengobatan Liver dan Metabolik di Mayapada Hospital Bandung

JawaPos.com – Upaya meningkatkan kesadaran deteksi dini penyakit hati (liver) kian diperkuat dengan hadirnya layanan terintegrasi yang menggabungkan pencegahan, diagnosis, hingga penanganan komprehensif dalam satu pusat layanan.

Layanan itu kini hadir di klinik Liver, Metabolic & Wellness Center (LMWC) di Mayapada Hospital Bandung (MHBD), salah satu unit rumah sakit di bawah naungan Mayapada Healthcare.

LMWC adalah sebuah progam layanan yang berfokus pada deteksi dini, pencegahan, serta penanganan komprehensif penyakit liver yang berkaitan dengan gangguan metabolik.

Layanan ini menjadi respons terhadap meningkatnya kasus liver secara global, yang kini semakin sering berkaitan dengan kondisi metabolik seperti obesitas, diabetes, dan dislipidemia.

Penyakit Liver Sering Tanpa Gejala, Deteksi Dini Jadi Kunci

Hospital Director Mayapada Hospital Bandung, dr. Irwan Susanto Hermawan, MM menegaskan bahwa kondisi ini menjadi tantangan serius karena sering tidak terdeteksi sejak dini.

“Penyakit hati metabolik, termasuk perlemakan hati (fatty liver), sering kali berkembang tanpa gejala. Banyak pasien baru menyadari kondisinya ketika sudah memasuki tahap lanjut. Melalui LMWC, kami ingin mengubah pendekatan dari sekadar pengobatan menjadi deteksi dini dan pencegahan yang lebih terintegrasi. Layanan ini mengedepankan pendekatan multidisiplin dengan program wellness yang komprehensif, sehingga pasien dapat memperoleh penanganan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan,” ujar dr. Irwan.

Layanan Terintegrasi: Dari Skrining hingga Terapi Lanjutan

LMWC menghadirkan layanan terintegrasi untuk kesehatan liver, gangguan metabolik, dan pengelolaan berat badan, dengan fokus pada deteksi dini risiko seperti obesitas, diabetes, dislipidemia, dan sindrom metabolik. Deteksi dini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko sejak awal, sehingga setiap individu dapat memperoleh perawatan yang dipersonalisasi (personalized care).

Tim dokter terdiri dari berbagai spesialis, antara lain:

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Gastroenterohepatologi; Dokter Spesialis Bedah Konsultan Bedah Digestif; Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Endokrin, Metabolik, dan Diabetes; Dokter Spesialis Gizi Klinik; dan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga.

Didukung Teknologi Modern untuk Diagnosis Akurat

Alur pelayanan mencakup skrining awal, evaluasi medis, pendampingan gizi, terapi medis, hingga tindakan lanjutan bila diperlukan, disertai pemantauan rutin kesehatan hati dan kondisi metabolik untuk memastikan intervensi yang tepat waktu.