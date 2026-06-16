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Dimas Choirul, ARM
Selasa, 16 Juni 2026 | 20.52 WIB

Mayapada Hospital Jakarta Selatan Hadirkan Pengalaman Layanan Komprehensif, Pasien Rasakan Penanganan Cepat hingga Pendampingan Intensi

Mayapada Hospital di Jakarta Selatan. - Image

Mayapada Hospital di Jakarta Selatan.

JawaPos.com – Mayapada Hospital Jakarta Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan kesehatan yang komprehensif, cepat, dan berfokus pada keselamatan pasien. Hal itu tercermin dari pengalaman sejumlah pasien yang menilai pelayanan rumah sakit tersebut tidak hanya unggul secara medis, tetapi juga memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi keluarga pasien.

Salah satu pengalaman datang dari artis Indra Bekti, yang mengungkapkan bahwa Mayapada Hospital Jakarta Selatan menjadi rujukan utama keluarganya saat menghadapi kondisi kesehatan sang istri, Aldilla, yang memiliki riwayat tuberkulosis (TB).

“Istri saya, Aldilla memiliki riwayat penyakit TB. Pada bulan Agustus 2020, pertama kami masuk melalui IGD Mayapada Hospital dan diterima dengan baik. Setelah melewati pemeriksaan, terdapat cairan di paru-paru Dilla,” ujar Indra Bekti dalam testimoni di web resmi rumah sakit, dikutip Selasa (16/6).

Ia menambahkan bahwa kepercayaan terhadap layanan rumah sakit tersebut semakin kuat karena pengalaman langsung dalam proses penanganan.

“Pelayanan yang paling bagus buat saya, makanannya sangat enak dan pilihannya banyak. Suatu experience yang tidak terlupakan. Gak perlu lagi deh ragu periksa di Mayapada Hospital. Terima kasih Mayapada Hospital untuk pelayanan yang luar biasa,” ungkapnya.

Pengalaman serupa juga dirasakan oleh keluarga pasien bayi Arimbi, yang sejak awal kelahirannya harus mendapatkan penanganan intensif akibat kondisi jantung bawaan.

Ayah pasien, Hendri Andriana, menceritakan bahwa kondisi tersebut baru terdeteksi saat Arimbi mengalami gejala serius pada usia empat bulan.

“Arimbi adalah anak kedua kami. Waktu lahir kulitnya gelap. Tidak menyangka kalau ada masalah. Umur 4 bulan setelah vaksin, Arimbi terus demam dan rewel. Bibir dan telapak tangannya biru... dan ternyata ada masalah jantung,” kata Hendri.

Ia menyebut, rujukan ke Mayapada Hospital Jakarta Selatan menjadi titik penting dalam proses penanganan kesehatan anaknya.

“Dari rumah sakit tempatnya lahir, kami dapat rekomendasi Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Masa berat di PICU sudah dilewati, operasi juga berjalan baik dengan pertolongan dr. Poppy S. Roebiono, SpJP(K), FIHA & dr. Salomo Purba, SpBTKV juga pemantauan intensive dr. Sandra Darmawan, SpA,” jelasnya.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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