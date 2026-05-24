Mayapada Hospital Jadi Pelopor ERAS® di Indonesia, Operasi Lutut Terbukti Pulih Lebih Cepat

JawaPos.com - Mayapada Hospital kembali mencatatkan prestasi dalam inovasi layanan kesehatan berstandar internasional melalui implementasi protokol Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) untuk Robotic Total Knee Replacement (TKR) di Mayapada Hospital Surabaya (MHSB).

Melalui implementasi ini, MHSB menjadi rumah sakit pertama di Indonesia yang menerapkan standar perawatan komprehensif berbasis ERAS® pada prosedur Robotic TKR, sekaligus resmi tergabung dalam ERAS® Society, organisasi global rujukan dalam pengembangan standar pemulihan pascaoperasi modern berbasis bukti ilmiah. Pengakuan tersebut diumumkan dalam ERAS® Congress di Singapura pada 13 Mei 2026, yang dihadiri delegasi dari lebih dari 10 negara.

Program ERAS® merupakan pendekatan multidisiplin yang diakui secara global untuk mengurangi stres akibat operasi, memastikan variasi perawatan yang optimal, mempercepat proses pemulihan pasien, serta meningkatkan pengalaman dan hasil klinis secara menyeluruh.

Implementasi ERAS® kini menjadi salah satu standar penting dalam transformasi layanan bedah modern di berbagai rumah sakit berstandar global di Eropa, Amerika Serikat, Australia, hingga Asia, karena terbukti membantu menghadirkan layanan yang lebih efisien, aman, dan berpusat pada pasien.

Chief Medical Officer Mayapada Healthcare, dr. Dini Handayani, MD, MARS, FISQua, FIPC menjelaskan, “Mayapada Healthcare percaya bahwa keberhasilan operasi penggantian lutut saat ini tidak hanya diukur dari ketahanan implan atau kecanggihan teknologi, tetapi dari kemampuan menghadirkan pemulihan pasien yang lebih optimal, sehingga pasien dapat kembali beraktivitas lebih cepat dengan hasil klinis yang lebih konsisten dan tingkat kepuasan yang lebih baik.”

Prosedur TKR di Mayapada Hospital dilandaskan pada tiga pilar utama, yaitu operasi presisi dengan bantuan teknologi robotik, implementasi protokol ERAS®, dan kolaborasi aktif tim multidisiplin. Dalam implementasinya di Mayapada Hospital Surabaya (MHSB), prosedur TKR juga didukung oleh VELYS™ Robotic-Assisted Solution yang membantu meningkatkan presisi dan akurasi tindakan.

”Pendekatan ERAS® sendiri juga terus diperkuat dan dikembangkan secara bertahap di jaringan Mayapada Hospital Jakarta Selatan dan Mayapada Hospital Kuningan sebagai bagian dari komitmen menghadirkan standar layanan yang lebih terintegrasi dan berpusat pada pasien,” kata dr. Dini.

Dokter Dini juga menegaskan bahwa teknologi tetap berperan sebagai pendukung bagi dokter dalam meningkatkan akurasi tindakan medis. “Teknologi membantu meningkatkan presisi, namun tetap harus didukung oleh penilaian klinis dan keahlian dokter yang tepat,” ujar dr. Dini.

Hingga saat ini, implementasi robotik TKR di MHSB menunjukkan hasil signifikan dalam meningkatkan presisi operasi dengan jumlah implant misalignment yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan prosedur konvensional. Kombinasi robotic surgery dan ERAS® protocol juga berhasil memberikan hasil klinis yang lebih baik, mulai dari masa rawat inap yang lebih singkat, pemulihan lebih cepat, hingga nyeri pascaoperasi yang lebih rendah.