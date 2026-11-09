Wamenhan Yusuf Jauhari Beri Penghormatan Prajurit dan Korban PD I dan II

Wamenhan Marsekal TNI Yusuf Jauhari memberikan penghormatan kepada prajurit dan korban Perang Dunia I dan II di Kompleks Pemakaman Perang Menteng Pulo, Jakarta, Minggu (8/11). (Kemhan)
JawaPos.com - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi Marsekal TNI Yusuf Jauhari hadir dalam upacara Remembrance Sunday War Memorial, di Kompleks Pemakaman Perang Menteng Pulo, Jakarta, pada Minggu (8/11).
Yusuf hadir untuk memberikan penghormatan secara langsung kepada para prajurit dan korban perang, baik Perang Dunia I maupun Perang Dunia II.
Kehadiran Yusuf dalam agenda tersebut sekaligus menjadi representasi Indonesia dan simbol penghormatan terhadap para prajurit yang gugur dalam perang.
Tidak hanya itu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) ingin menegaskan Pemerintah Indonesia dalam memperkuat hubungan diplomatik dan kerja sama pertahanan internasional.
”Partisipasi Indonesia juga menunjukkan pentingnya menjaga hubungan persahabatan dan kerja sama yang telah terjalin dengan negara-negara mitra, terutama di bidang pertahanan dan keamanan,” bunyi keterangan resmi Kemhan pada senin (9/11).
Remembrance Sunday atau National Service of Remembrance merupakan tradisi tahunan yang diselenggarakan untuk mengenang para prajurit dan warga sipil yang gugur atau menderita akibat konflik bersenjata.
Agenda tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian Hari Gencatan Senjata atau Armistice Day yang menandai berakhirnya Perang Dunia I pada 11 November 1918.
Selain mengenang korban Perang Dunia I dan Perang Dunia II, upacara tersebut juga menjadi penghormatan bagi seluruh personel militer Inggris dan negara-negara Persemakmuran (Commonwealth) yang terlibat dalam berbagai konflik.
Di berbagai negara, termasuk Indonesia yang memiliki situs pemakaman perang internasional, peringatan Remembrance Sunday menjadi ajang refleksi bersama.
Melalui upacara dalam momen bersejarah tersebut, Pemerintah Indonesia memberikan penghormatan dan penghargaan atas jasa serta pengorbanan para pejuang kemanusiaan lintas negara.
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