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Syahrul Yunizar
Rabu, 7 Oktober 2026 | 00.01 WIB

Desain Baru PDU TNI Disetujui Presiden Prabowo, Kemhan Proses Panjang dan Maknanya

Sejumlah pejabat TNI mengenakan PDU 1 dengan desain baru saat Upacara Peringatan HUT ke-81 TNI pada Senin (5/10). (Kris/Biro Pers Setpres) - Image

Sejumlah pejabat TNI mengenakan PDU 1 dengan desain baru saat Upacara Peringatan HUT ke-81 TNI pada Senin (5/10). (Kris/Biro Pers Setpres)

JawaPos.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengungkap proses panjang dan makna di balik Pakaian Dinas Upacara (PDU) 1 untuk trimatra TNI. Bukan hanya usulan dari Mabes TNI, desain baru tersebut sudah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan (Kemhan), uniform baru tersebut sengaja diperkenalkan dalam peringatan HUT ke-81 TNI. Kemhan menyebut, rancangan seragam resmi itu merupakan hasil pemikiran dan inovasi yang dikembangkan secara internal di lingkungan TNI.

”Sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas, kehormatan, dan tradisi TNI,” ungkap Kemhan dikutip pada Selasa (6/10). Tidak hanya internal TNI, rancangan desain PDU 1 Trimatra tersebut sudah melalui mekanisme pelaporan secara resmi dan memperoleh persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto selaku panglima tertinggi TNI.

Seragam PDU 1 Trimatra memadukan ketegasan karakter militer modern dengan kedalaman filosofi budaya nusantara. Desain itu mengadaptasi potongan seremonial yang terstruktur dari tailoring militer tradisional, dengan inspirasi khusus dari busana adat beskap modern.

”Sehingga menampilkan nilai-nilai luhur budaya nasional yang merefleksikan jati diri seluruh matra TNI,” imbuh Kemhan.

Dari sisi material, PDU 1 Trimatra terbaru menggunakan bahan yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Panglima TNI serta didukung penerapan teknologi garmen terkini.

Pemilihan material dan penerapan teknologi tersebut ditujukan untuk menunjang kenyamanan, kerapian, dan ketahanan seragam. Dengan begitu bisa tetap mendukung penampilan serta kesiapan prajurit dalam melaksanakan tugas dan upacara kedinasan.

”Salah satu keunikan PDU 1 Trimatra terbaru tercermin pada detail desain di bagian kerah dan manset lengan yang sarat makna filosofis. Kerah berwarna merah menjadi simbol kekuatan dan ketangguhan sekaligus penanda bagi perwira dan komandan,” terang Kemhan.

Khusus untuk bintara dan tamtama, warna dasar kerah diselaraskan dengan warna dominan seragam masing-masing matra. Detail rantai atau tambang pada kerah merepresentasikan simpul ikatan pengabdian yang kokoh dan tanpa bata. Desain itu menyatukan kekuatan Matra Darat, Laut, dan Udara dalam menjaga kedaulatan negara.

Editor: Diar Candra
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