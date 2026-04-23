TNI AD Sudah Punya 30 Brigade dan 155 Batalyon Teritorial Pembangunan, Fokus Operasi di Daerah 

Kadispenad Kolonel Infanteri Donny Pramono.
JawaPos.com - Pembentukan Brigade Pembangunan (BTP) dan Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP) terus berjalan. Sejauh ini sudah ada 30 BTP dan 155 YTP yang dibangun oleh pemerintah bersama TNI AD. Ratusan brigade dan batalyon baru itu dibangun secara bertahap sesuai dengan rencana yang sudah disusun.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menyampaikan bahwa pembentukan BTP dan YTP di seluruh Indonesia merupakan bagian dari desain besar pembentukan kekuatan di tingkat kabupaten dan kota dengan rencana sekitar 750 satuan yang terdiri atas 593 YTP serta 157 satuan bantuan tempur dan bantuan administrasi.
”Seluruhnya akan dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan berbasis kebutuhan wilayah, sesuai perencanaan Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan,” kata Donny saat dihubungi oleh awak media pada Kamis (23/4).
Berkaitan dengan ikhtiar untuk mengejar target tersebut, sampai hari ini satuan-satuan kewilayahan TNI AD secara bertahap menyiapkan lahan dan sarana pendukung pembangunan YTP. Tujuannya agar proses pengembangan batalyon tersebut dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Sehingga target pembentukan YTP terpenuhi.
”Untuk efektivitasnya, sejauh ini keberadaan Yon TP yang sudah tergelar telah memberikan kontribusi besar, khususnya dalam mendukung pemerintah daerah,” kata dia.
Salah satu contoh nyata manfaat keberadan YTP tampak dalam penanganan bencana di berbagai daerah Indonesia. termasuk bencana alam yang melanda beberapa daerah di Sumatera. Mulai Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), sampai Aceh.
”Dimana kehadiran satuan-satuan ini secara signifikan mempercepat respons di lapangan, baik untuk evakuasi maupun membantu pemulihan infrastruktur dan wilayah demi menormalisasi kembali kehidupan masyarakat terdampak bencana,” terang dia.
Jenderal bintang satu TNI AD itu pun mengungkapkan bahwa keberadaan YTP sangat bermanfaat dalam urusan ketahanan pangan. Menurut dia, batalyon-batalyon tersebut menjadi pionir yang menggerakkan masyarakat untuk mengolah lahan-lahan ketahanan pangan di berbagai daerah.
