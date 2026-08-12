Logo JawaPos
HomeHaji
Author avatar - Image
Bayu Putra
Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.34 WIB

Travel Umrah Didorong Adu Kualitas Layanan Hadapi Umrah Mandiri

Menteri Haji dan umrah Ri Mochamad Irfan Yusuf. (Humas Kemenhaj) - Image

Menteri Haji dan umrah Ri Mochamad Irfan Yusuf. (Humas Kemenhaj)

JawaPos.com – Travel umrah diminta menyikapi perkembangan umrah mandiri dengan peningkatan kualitas layanan, bukan perang harga.

Hal itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, menjawab munculnya perang urat saraf antara travel umrah dengan kampanye umrah mandiri.

Menhaj mengatakan, saat ini jamaah semakin mudah membandingkan harga dan kualitas layanan yang ditawarkan travel umrah atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Karena itu, PPIU harus menawarkan nilai tambah bagi jamaah melalui bimbingan ibadah, pendampingan, layanan kedaruratan, hingga perlindungan bagi lansia dan penyandang disabilitas.

“PPIU jangan hanya melihat umrah mandiri sebagai ancaman terhadap bisnis. Jadikan perubahan ini sebagai momentum meningkatkan kualitas,” ujar Menhaj dalam Mukernas III Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (SAPUHI) di Malang, Jawa Timur, Selasa (11/8).

PPIU, lanjut Menhaj, juga harus memperkuat tata kelola dan memastikan rantai tanggung jawab yang jelas.

Agen, reseller, marketing, dan komunitas yang menjual paket atas nama PPIU harus terdata dengan baik, sehingga jamaah mengetahui pihak yang bertanggung jawab sejak transaksi pertama.

Menhaj memastikan pihaknya akan emmbangun kemitraan setara dengan seluruh asosiasi tanpa eksklusivitas dalam pelayanan, perizinan, akses sistem, maupun kebijakan.

“Umrah harus procedural, dana jamaah harus aman. PPIU harus profesional. Ukuran akhirnya sederhana: jemaah terlindungi dan seluruh hak pelayanannya terpenuhi,” imbuh Menhaj.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Palmeera Lounge Hadirkan Konsep Hotel Bintang Lima di Bandara Soekarno-Hatta, Bidik Jamaah Umrah 202 - Image
Travelling

Palmeera Lounge Hadirkan Konsep Hotel Bintang Lima di Bandara Soekarno-Hatta, Bidik Jamaah Umrah 202

Selasa, 4 Agustus 2026 | 22.06 WIB

Kemenhaj Ancam Cabut Izin dan Pidanakan Travel Umrah yang Telantarkan Jemaah - Image
Haji

Kemenhaj Ancam Cabut Izin dan Pidanakan Travel Umrah yang Telantarkan Jemaah

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 21.50 WIB

Wamenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Konflik AS-Iran, Termasuk Jamaah Umrah - Image
Internasional

Wamenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Konflik AS-Iran, Termasuk Jamaah Umrah

Jumat, 17 Juli 2026 | 01.30 WIB

Terpopuler

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi - Image
1

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

2

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

3

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

4

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

8

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

9

Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

10

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore