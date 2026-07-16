Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Jumat, 17 Juli 2026 | 01.30 WIB

Wamenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Konflik AS-Iran, Termasuk Jamaah Umrah

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir ditemui seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (16/7/2026). (ANTARA/Nabil Ihsan) - Image

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir ditemui seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (16/7/2026). (ANTARA/Nabil Ihsan)

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia memastikan hingga saat ini belum ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban langsung akibat meningkatnya konflik Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz.

Selain itu, aktivitas jamaah umrah asal Indonesia di tanah suci juga dilaporkan tetap berjalan normal tanpa gangguan penerbangan maupun penutupan bandara.

Kepastian tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).

“Sampai saat ini belum ada laporan dampak langsung kepada para WNI dalam artian yang cedera atau yang mengalami luka-luka,” kata Arrmanatha, dikutip dari ANTARA.

Ia menjelaskan Kementerian Luar Negeri bersama seluruh perwakilan RI di kawasan Timur Tengah terus meningkatkan koordinasi dan pemantauan situasi keamanan sebagai langkah antisipasi di tengah memanasnya konflik.

Menurut Arrmanatha, setiap Kedutaan Besar RI dan perwakilan Indonesia di negara-negara kawasan secara rutin mengirimkan laporan perkembangan keamanan.

Termasuk kondisi WNI yang tinggal maupun sedang melakukan perjalanan di wilayah masing-masing.

“Laporan tersebut langsung disampaikan kepada bapak menteri luar negeri, melalui suatu grup yang bisa membantu mereka melapor setiap saat,” lanjutnya.

Jamaah Umrah Indonesia Dipastikan Tetap Aman

Selain memantau kondisi WNI, pemerintah juga memastikan jamaah umrah asal Indonesia di tanah suci tidak terdampak eskalasi konflik di Timur Tengah.

Arrmanatha mengatakan, hingga kini belum ada laporan mengenai jamaah umrah Indonesia yang mengalami kendala akibat penutupan bandara atau gangguan operasional penerbangan.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Iran: Selat Hormuz Tetap Ditutup hingga AS Terima Persyaratan - Image
Internasional

Iran: Selat Hormuz Tetap Ditutup hingga AS Terima Persyaratan

Kamis, 16 Juli 2026 | 21.14 WIB

Dinilai Melanggar Blokade, Militer AS Melepaskan Tembakan ke Kapal yang Menuju Iran - Image
Internasional

Dinilai Melanggar Blokade, Militer AS Melepaskan Tembakan ke Kapal yang Menuju Iran

Kamis, 16 Juli 2026 | 21.07 WIB

Wapres AS Klaim Belum Tahu Bagaimana konflik dengan Iran akan Berakhir - Image
Internasional

Wapres AS Klaim Belum Tahu Bagaimana konflik dengan Iran akan Berakhir

Kamis, 16 Juli 2026 | 21.00 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

3

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

4

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

7

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

8

Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!

9

MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan

10

Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore