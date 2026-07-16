Wamenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Konflik AS-Iran, Termasuk Jamaah Umrah

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir ditemui seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (16/7/2026). (ANTARA/Nabil Ihsan)
JawaPos.com - Pemerintah Indonesia memastikan hingga saat ini belum ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban langsung akibat meningkatnya konflik Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz.
Selain itu, aktivitas jamaah umrah asal Indonesia di tanah suci juga dilaporkan tetap berjalan normal tanpa gangguan penerbangan maupun penutupan bandara.
Kepastian tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
“Sampai saat ini belum ada laporan dampak langsung kepada para WNI dalam artian yang cedera atau yang mengalami luka-luka,” kata Arrmanatha, dikutip dari ANTARA.
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Ia menjelaskan Kementerian Luar Negeri bersama seluruh perwakilan RI di kawasan Timur Tengah terus meningkatkan koordinasi dan pemantauan situasi keamanan sebagai langkah antisipasi di tengah memanasnya konflik.
Menurut Arrmanatha, setiap Kedutaan Besar RI dan perwakilan Indonesia di negara-negara kawasan secara rutin mengirimkan laporan perkembangan keamanan.
Termasuk kondisi WNI yang tinggal maupun sedang melakukan perjalanan di wilayah masing-masing.
“Laporan tersebut langsung disampaikan kepada bapak menteri luar negeri, melalui suatu grup yang bisa membantu mereka melapor setiap saat,” lanjutnya.
Selain memantau kondisi WNI, pemerintah juga memastikan jamaah umrah asal Indonesia di tanah suci tidak terdampak eskalasi konflik di Timur Tengah.
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Arrmanatha mengatakan, hingga kini belum ada laporan mengenai jamaah umrah Indonesia yang mengalami kendala akibat penutupan bandara atau gangguan operasional penerbangan.
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