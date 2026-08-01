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Bayu Putra
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 21.50 WIB

Kemenhaj Ancam Cabut Izin dan Pidanakan Travel Umrah yang Telantarkan Jemaah

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengecek kondisi tenda jamaah haji Indonesia di Mina. ia memastikan penempatan jamaah diatur oleh PPIIH, bukan KBIHU. (Media Center Haji 2026) - Image

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengecek kondisi tenda jamaah haji Indonesia di Mina. ia memastikan penempatan jamaah diatur oleh PPIIH, bukan KBIHU. (Media Center Haji 2026)

JawaPos.com – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak geram atas banyaknya laporan travel umrah yang mentelantarkan jamaah di Tanah Suci.

"Saya dapat banyak laporan travel-travel umrah yang mentelantarkan jamaahnya dengan berbagai argumentasi, baik di Jeddah maupun Makkah. Tiketnya tidak dibelikan dan jamaah dibohongi. Kami akan bertindak lebih tegas," ujar Dahnil saat Pengajian Akbar Jemaah Haji Indonesia di Medan, Jum'at (31/7).

Ia mengaku telah menginstruksikan Ditjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj untuk melakukan pengawasan ketat pada travel-travel nakal itu. Serta mengambil langkah tegas tanpa toleransi.

Setiap travel yang terbukti menelantarkan jamaah, meskipun baru satu kali, akan langsung dijatuhi sanksi berat berupa pencabutan izin operasional.

Selain pencabutan izin secara admnistratif, orang-orang yang ada di dalamnya juga dipastikan bakal dipidanakan.

Terutama oknum di travel, kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU), maupun pihak lain yang terlibat dalam praktik penipuan terhadap jamaah.

Modus tersebut sudah sempat terungkap saat penyelenggaraan haji 2026 lalu, di mana ada kasus penipuan badal haji hingga dam tidak resmi maupun penggelapan uang dam.

Kasus-kasus itu merugikan jamaah haji, dan nilainya mencapai miliaran rupiah. Mereka ini akan dibawa ke jalur hukum untuk diproses secara pidana.

Tujuannya untuk memberikan efek jera, sekaligus membersihkan ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dari oknum-oknum yang merusak.

"Jangan sampai jamaah yang ingin beribadah dijadikan komoditas oleh orang-orang jahat ini. Kasihan ustaz dan kiai yang benar-benar berdakwah, nama mereka ikut dirusak oleh oknum-oknum yang menjual agama," ucap mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.

Editor: Bayu Putra
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