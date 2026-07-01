Kurangi Beban Surabaya, Kemenhaj Siapkan Bandara Dhoho Kediri Jadi Embarkasi Haji 2027

Menteri Haji dan Umroh RI, Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan progres dari rencana Bandara Dhoho sebagai embarkasi baru tanpa asrama haji. (Novia Herawati/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah mematahkan rencana layanan embarkasi tanpa asrama melalui Bandara Internasional Dhoho, Kediri untuk penyelenggaraan tahun 2027 mendatang.
Wacana embarkasi baru tanpa asrama di Kabupaten Kediri sebenarnya sudah santer terdengar sejak awal tahun 2026. Tujuannya untuk memecah kepadatan keberangkatan calon jemaah di embarkasi Surabaya.
"Tadi pagi saya dan tim sudah berkoordinasi untuk mencoba mengaktifkan Bandara Dhoho di Kediri," tutur Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochamad Irfan Yusuf di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Rabu (1/7).
Menurutnya, Bandara Internasional Dhoho memiliki fasilitas yang memadai untuk melayani penerbangan haji. Infrastruktur bandara dinilai cukup layak, termasuk untuk mengakomodasi operasional pesawat berbadan lebar.
Selain itu, pengoperasian embarkasi di Bandara Dhoho juga diharapkan dapat mengurangi beban Asrama Haji Surabaya. Begitu pula dengan kepadatan aktivitas penerbangan haji di Bandara Juanda yang diproyeksikan ikut berkurang.
"Pertama, bandaranya cukup dan sangat layak untuk penerbangan haji, terutama pesawat-pesawat besar. Yang kedua, untuk mengurangi beban Asrama Haji Surabaya dan Bandara Juanda yang sangat padat," imbuhnya.
Sebagai informasi, Embarkasi Surabaya menjadi salah satu embarkasi terpadat dalam penyelenggaraan haji. Pada 2025, Embarkasi Surabaya melayani 36.845 jemaah haji, yang terbagi dalam 97 kelompok terbang.
Sementara pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini (2026), dari total 528 kelompok terbang nasional, Embarkasi Surabaya menjadi titik keberangkatan kloter paling banyak, yakni sejumlah 116 kloter.
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