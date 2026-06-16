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Bayu Putra
Selasa, 16 Juni 2026 | 22.33 WIB

Ka’bah Berganti Kiswah, Sambut Tahun Baru Hijriah

Jamaah di Masjidil Haram mengabadikan momen pergantian kiswah Ka'bah menggunakan ponsel masing-masing di malam tahun baru hijriah, Senin (15/6) jelang tengah malam waktu Arab Saudi. (Media Center Haji 2026) - Image

Jamaah di Masjidil Haram mengabadikan momen pergantian kiswah Ka'bah menggunakan ponsel masing-masing di malam tahun baru hijriah, Senin (15/6) jelang tengah malam waktu Arab Saudi. (Media Center Haji 2026)

JawaPos.com – Upacara pergantian kiswah atau kain penutup Ka’bah berlangsung pada Senin (15/6) malam di tengah padatnya jamaah di Masjidil Haram.

Pergantian kiswah Ka’bah itu dilakukan tepat saat malam tahun baru Islam, 1 Muharam 1448 Hijriah.

Semua mata jamaah di Masjidil Haram pun tertuju pada momen langka tersebut, termasuk Dwi Vera Anggreani, jamaah haji Indonesia asal kloter BPN 15.

Ia berupaya mempertahankan posisinya di tepi pembatas yang dipasang di lantai 2 Masjidil Haram sisi Fahad Gate.

Mahasiswi beriusia 20 tahun itu tak ingin ketinggalan momen langka yang mungkin hanya terjadi sekali seumur hidupnya: Menyaksikan secara langsung pergantian kiswah Ka’bah.

Berulang kali askar mencoba mengusir, namun ia bergeming. Hingga akhirnya, jelang tengah malam momen itu ia saksikan sendiri.

“Senang sekali, nggak nyangka banget bisa melihat pergantian kiswah secara langsung,” ujarnya.

Prosesi pergantian kiswah Ka’bah sudah dimulai sejak sore, sekitar pukul 16.00. Diawali dengan pemasangan pembatas pada area sekitar Ka’bah.

Kemudian, tangga hidrolik masuk dan para pekerja naik ke atap Ka’bah menggunakan tangga tersebut.

Mereka secara bertahap melepas jahitan yang merekatkan keempat lembar kiswah di empat sisi Ka’bah. Lalu mempersiapkannya untuk diluncurkan ke bawah.

Editor: Bayu Putra
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