4 Panduan Mencari Badal Haji yang Amanah, Jangan sampai Jadi Korban Penipuan

JawaPos.com – Layanan atau jasa badal haji memang dibutuhkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Namun, sering kali kebutuhan ini dihadapkan dengan potensi penipuan.

Sebagaimana yang baru saja diungkap oleh tim PPIH Arab Saudi bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.

Di antara beberapa kasus penipuan badal haji, ada yang mampu menjaring hingga 140 orang korban dengan kerugian Rp 1,4 miliar.

Para korban dijanjikan badal haji untuk keluarganya dengan harga yang amat murah, yakni Rp 10 juta.

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Padahal, harga tasreh haji termurah untuk warga lokal Saudi saja sudah mencapai Rp 24 juta tahun ini.

Lantas, apakah semua tawaran badal haji menipu? Tentu tidak. Selama bertahun-tahun, ada layanan badal haji yang memang Amanah dan menjalankannya sesuai prinsip syariah.

Yang utama tentu dilakukan Kementerian Haji dan Umrah. Yakni layanan badal haji bagi jamaah haji di tahun tersebut yang wafat di tanah suci, atau sedang dirawat di RS Arab Saudi dan tak bisa diharapkan kesembuhannya menjelang puncak haji.

Layanan ini gratis, dan Kemenhaj memang telah menyiapkan personel yang sudah pernah berhaji untuk membadalkan haji jamaah. Jumlahnya menyesuaikan jumlah jamaah haji yang wafat atau sakit parah.

Di luar itu, jamaah haji maupun masyarakat umum bisa membadalkan haji keluarganya yang sudah wafat melalui beberapa pihak.