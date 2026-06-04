Indonesia Kirim Ribuan Ekor Daging Dam Jamaah Haji ke Palestina, Dikirim Via Mesir

JawaPos.com – Daging hadyu atau hewan sembelihan untuk dam jamaah haji Indonesia Sebagian besar disembelih di Adahi.

Terkait hal itu, Kementerian Haji dan Umrah RI telah membuat komitmen dengan Adahi agar mayoritas daging dam milik jamaah haji Indonesia dikirim ke Palestina.

Rabu (3/6) jelang sore waktu Saudi, Wakil Menteri Haji dan umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak datang ke kantor perwakilan Palestina di Jeddah untuk menyerahkan secara simbolis bantuan tersebut.

“Saya secara resmi secara simbolik menyerahkannya daging hadyu hasil dam jamaah haji kita, itu kepada Konsulat Jenderal Palestina di Jeddah,” ujar Dahnil, dikutip Kamis (4/6).

Rencananya, daging-daging hadyu yang dikemas oleh Adahi akan dikirim via Mesir, terutama untuk warga Gaza.

“Daging hadyu hasil dam dari jamaah haji itu bisa digunakan untuk kebutuhan rakyat Palestina, baik itu di Gaza maupun di tempat yang lain, terutama yang dibutuhkan oleh rakyat Palestina,” lanjutnya.

Dari sekitar 135 ribu ekor hadyu dam jamaah haji Indonesia yang disembelih di Adahi, diharapkan mayoritas dikirim ke Palestina, bila tidak bisa seluruhnya.

Sebab, hasil diskusi dengan Adahi menunjukkan ada daerah-daerah lain di Timur Tengah yang juga terdampak perang. Sehingga warganya perlu juga mendapatkan daging hadyu tersebut.

Sementara itu, Konsul Jenderal Palestina di Jeddah, Ihab Medhat Al-Qishawi mengapresiasi langkah Indonesia mengirimkan daging hadyu untuk rakyat Palestina.