Kemenhaj akan Bentuk Daerah Kerja Khusus Armuzna untuk Haji 2027, Perbaiki Kualitas Layanan

JawaPos.com – Fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) menjadi perhatian khusus Kementerian Haji dan Umrah.

Pelayanan di Armuzna dinilai seharusnya bisa lebih maksimal bila dipegang oleh para petugas yang masih bugar.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, selama ini pelayanan di Armuzna dipegang oleh petugas haji yang melayani jamaah haji sejak awal.

Dampaknya, tidak sedikit petugas yang melayani jamaah di Armuzna dalam kondisi kelelahan usai berhari-hari pelayanan di sektor-sektor penginapan jamaah haji.

“Kami akan membentuk yang namanya Daker Armuzna. Daker Armuzna itu khusus bertugas hanya di Armuzna,” terang Dahnil di Makkah, Rabu (3/6).

Para petugas haji di daker Armuzna nantinya hanya akan bertugas di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. “Jadi mereka tidak akan bertugas di sektor,” lanjut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.

Tahun ini, perubahan yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas Mina, berisi petugas yang ditempatkan di Mina sejak 8 Zulhijjah.

Mereka adalah petugas perlindungan jamaah yang sudah pernah bertugas haji minimal satu kali.

Meski belum disusun detailnya, daker Armuzna diprediksi juga akan diisi oleh para petugas haji yang sudah pernah bertugas minimal satu kali.