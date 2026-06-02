Jamaah Tak Perlu Antre, Corridor Gate Imigrasi kini Hadir di Asrama Haji Surabaya

JawaPos.com - Kepulangan jamaah haji asal Jawa Timur kini lebih cepat. Ditjen Imigrasi menyiapkan layanan corridor gate di Asrama Haji Surabaya, sehingga jamaah tak perlu mengantre untuk pemeriksaan keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto mengatakan layanan corridor gate menjadi bagian dari modernisasi layanan keimigrasian untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Penerapan corridor gate pada layanan debarkasi haji ini upaya kami menghadirkan pemeriksaan keimigrasian yang lebih cepat, mudah, nyaman, dan tetap mengedepankan aspek keamanan," ujarnya, Selasa (2/6).

Dengan layanan ini, jamaah haji cukup melalui koridor yang sudah disiapkan, tanpa perlu melakukan prosedur pemeriksaan keimigrasian konvensional maupun autogate. Sebab, data jamaah telah diverifikasi sebelumnya.

"Teknologi biometrik membuat proses pemeriksaan berlangsung lebih efisien, sehingga jamaah haji dapat segera melanjutkan proses kedatangan tanpa antrean yang panjang," lanjutnya.

Menurut Agus, inovasi corridor gate juga menjadi bentuk dukungan Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang semakin modern dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantok mengatakan layanan corridor gate saat ini hanya tersedia di 2 lokasi, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.

“Kami siapkan corridor gate di dua lokasi. Yang pertama di (Bandara) Soekarno-Hatta untuk jamaah asal Jakarta dan Lampung; serta di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, untuk jemaah asal Jawa Timur," ujar Hendarsam.

Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Ditjen Imigrasi menyiagakan dua corridor gate di Terminal 2. Salah satunya berada di Gate F1 untuk melayani jamaah kloter Jakarta-Lampung yang akan melanjutkan penerbangan domestik.