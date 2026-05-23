Jenazah Firdaus Akhlan, Jamaah Haji Lansia yang Sempat Hilang di Makkah Dishalatkan di Masjidil Haram

Nafsiah Nawan, istri Muhammad Firdaus Akhlan menghadiri pemakaman suaminya di luar area pemakaman. Firdaus ditemukan meninggal dunia dan dishalatkan di Masjidil Haram. (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Jenazah Muhammad Firdaus Akhlan, jamaah haji Indonesia yang sempat hilang di Makkah, dimakamkan di maqbarah (pemakaman) Asy-Syara’i Makkah Sabtu (23/5) pagi.
Tepat pukul 05.25, jenazah kakek 72 tahun itu masuk ke liang lahat. Sang istri, Nafsiah Nawan, ikut serta meski hanya bisa menunggu di luar pagar area makam. Karena Perempuan memang dilarang masuk area makam.
Sebelum dimakamkan, jenazah Firdaus terlebih dahulu disalatkan di Masjidil Haram seusai shalat subuh Bersama enam jenazah lain, termasuk 1 jamaah haji Indonesia lainnya.
Diperkirakan lebih dari 1 juta jamaah salat subuh di Masjidil Haram, juga masjid-masjid sekitar yang mengikuti imam Masjidil Haram ikut menshalatkan jenazah Firdaus.
Sebab, saat ini kota Makkah sudah dipenuhi jamaah haji dan sebagian besar memilih untuk melaksanakan shalat subuh di Masjidil Haram.
Nafsiah tampak amat tegar dengan kepergian sang suami. Sebelum ambulans memasuki area makam, ia sempat memandang sejenak jenazah Firdaus.
Tak ada airmata yang tumpah. Nafsiah telah memutuskan untuk mengikhlaskan ayah tiga anak dan kakek 7 cucu itu beristirahat selamanya.
“Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak pada petugas (haji) Indonesai atas bantuannya,” ujar Nafsiah usai pemakaman.
Ia merasa bersyukur atas ditemukannya sang suami, meski tak akan bisa ia temui lagi karena telah pergi.
“Mudah-mudahan pak Firdaus Allah ampunkan dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil Jannah (taman dari taman-taman surga),” imbuhnya.
