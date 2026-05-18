PPIH Bentuk Timsus Mina untuk Tangani Jamaah Haji Murur di Mina, Siaga Sejak 8 Zulhijjah

Jamarat sudah siap menerima kedatangan jamaah haji untuk melontar jumrah. PPIH Arab Saudi membentuk timsus Mina untuk melayani jamaah haji murur yang tiba paling awal untuk melontar jumrah. (Bayu Putra/JawaPos.com/MCH 2026)
JawaPos.com – Rencana pembentukan tim khusus untuk penyambutan dan penanganan awal jamaah haji Indonesia di Mina saat puncak haji hampir pasti direalisasikan.
Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi akan membentuk Timsus Mina sebagai tim advance palayanan jamaah haji di Kawasan Mina.
“Timsus Mina ini terdiri dari personel atau petugas PPIH yang sudah bertugas haji lebih dari satu kali. Di mana terutama dari unsur perlindungan jamaah (Linjam),” terang Koordinator Bidang Satuan Operasi Armuzna dan Linjam PPIH Arab Saudi Harun Ar-Rasyid Usman usai meninjau kawasan Jamarat, Minggu (17/5) sore Waktu Arab Saudi.
Berbeda dengan petugas PPIH lainnya, Timsus Mina akan diberangkatkan pada 8 Zulhijjah langsung ke Mina.
“Jadi tidak kami berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina,” lanjut mantan Kepala Satuan Operasi Armuzna itu.
Mereka langsung menempati posko taktis dan bertugas menyambut jamaah haji Indonesia yang masuk program murur.
“Tugas pokok teman-teman timsus mina adalah untuk memberikan pengawasan, penyambutan, dan pemantauan jamaah kita yang baru datang dari Muzdalifah,” tutur Jenderal Bintang 1 TNI AL itu.
Saat itu, jamaah yang datang lebih awal dari Muzdalifah, meski murur, akan datang dalam kondisi kelelahan. Ditambah lagi semuanya harus langsung menuju jamarat untuk melontar jumrah Aqabah.
Karena itu, 10 Zulhijjah menjadi waktu paling krusial di Mina. Berpotensi terjadi kepadatan, terjadi kelelahan, sehingga tidak menutup kemungkinan jamaah kita membutuhkan bantuan,” jelasnya.
Di situlah fungsi timsus Mina. Mereka diproyeksi bisa memberikan layanan maksimal karena kondisinya masih bugar. Terutama untuk menangani jamaah yang masuk kategori lansia dan yang sakit.
