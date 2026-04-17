Embarkasi Haji Tanpa Asrama Mulai Diuji Coba di Yogyakarta, Kediri Menyusul Tahun Depan

Menhaj Mochamad Irfan Yusuf menyebut Yogyakarta akan menjadi embarkasi baru tanpa asrama pada penyelenggaraan haji 2026, Jumat (17/4/2026). (Novia Herawati/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai menguji coba skema layanan embarkasi tanpa asrama pada penyelenggaraan haji 1447 Hijriah/2026. DI Yogyakarta ditunjuk sebagai pilot project.
Artinya pada musim haji tahun ini, ribuan calon jemaah haji asal Yogyakarta bisa langsung menuju Tanah Suci melalui Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo. Tidak lagi transit ke Boyolali, Jawa Tengah.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyebut skema baru embarkasi tanpa asrama ini bertujuan untuk meringkas perjalanan jamaah karena tidak perlu lagi berpindah lokasi sebelum naik pesawat.
"Tahun ini kita coba Jogja, karena Jogja kebetulan ada hotel yang tidak jauh dari bandara. Kita uji coba untuk tahun ini," tutur Menhaj Irfan setelah melantik PPIH di Asrama Haji Surabaya, Jumat (17/4).
Untuk memastikan kelancaran operasional, pihak kementerian telah melakukan serangkaian simulasi.
Irfan menyebut hasil simulasi berjalan baik dan akan dievaluasi untuk meminimalkan potensi kendala.
"Kemarin kita sudah simulasi dua kali, dan alhamdulillah semuanya jalan. mudah mudahan dengan dukungan dua kali simulasi dan kita temukan beberapa kekurangan, nantinya bisa berjalan dengan baik," imbuhnya.
Irfan menyebut keberhasilan uji coba embarkasi tanpa asrama di Yogyakarta akan menjadi acuan bagi daerah lain yang ingin membuka embarkasi haji, namun belum memiliki asrama haji.
"Kalau ini berhasil, mungkin bisa berkembang ke daerah lain yang ingin menjadi embarkasi tanpa memiliki asrama haji. Syarat utamanya adalah bandara, dengan kelayakan-kelayakan tertentu," tutur Irfan.
