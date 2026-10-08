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Nanda Prayoga
Kamis, 8 Oktober 2026 | 19.10 WIB

HP Sudah Tua tapi Masih Mau Ngebut? Begini Cara Merawatnya Biar Tetap Kencang

Ilustras di HP lama. (Pexels/Pixabay) - Image

Ilustras di HP lama. (Pexels/Pixabay)

JawaPos.com - Tidak semua HP lama harus segera diganti ketika performanya mulai menurun. Selama kondisi perangkat dan baterainya masih cukup baik, ada sejumlah cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga HP lama tetap nyaman digunakan untuk aktivitas sehari-hari.

Seiring waktu, performa HP memang bisa menurun karena berbagai faktor, mulai dari penyimpanan yang penuh, aplikasi yang semakin berat, hingga baterai yang sudah mengalami penurunan kemampuan. Namun, dengan perawatan yang tepat, kamu masih bisa memperpanjang usia pakai HP dan membuatnya tetap terasa responsif.

Berikut cara merawat HP tua agar tetap kencang!

1. Jangan Biarkan Memori Internal Penuh

Salah satu penyebab HP lama terasa semakin lambat adalah kapasitas penyimpanan yang hampir habis. Foto, video, dokumen, cache aplikasi, hingga aplikasi yang sudah tidak digunakan dapat menumpuk tanpa disadari.

Coba periksa penyimpanan HP secara berkala dan hapus file yang sudah tidak dibutuhkan. Kamu juga bisa memindahkan foto atau video berukuran besar ke penyimpanan cloud atau perangkat lain. Usahakan selalu menyediakan ruang kosong agar sistem tetap memiliki ruang untuk menjalankan prosesnya.

2. Hapus Aplikasi yang Sudah Jarang Digunakan

HP lama biasanya memiliki keterbatasan dibandingkan perangkat baru, terutama dalam kapasitas penyimpanan dan RAM. Karena itu, jangan biarkan terlalu banyak aplikasi terpasang jika sebagian besar sebenarnya sudah tidak pernah digunakan.

Periksa daftar aplikasi dan hapus aplikasi yang sudah tidak kamu perlukan. Selain memberikan ruang penyimpanan tambahan, langkah ini juga dapat mengurangi aktivitas aplikasi yang berjalan di latar belakang.

Editor: Kuswandi
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