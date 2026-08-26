REDMI 17 Resmi Dijual di Indonesia: Harga Mulai Rp2.899.000, Baterai 7.500mAh dan Garansi 36 Bulan

JawaPos.com - Xiaomi kembali menghadirkan smartphone yang mengincar pengguna dengan mobilitas tinggi melalui REDMI 17. Resmi tersedia di Indonesia mulai 21 Agustus 2026 dengan harga mulai Rp2.899.000, smartphone ini membawa sejumlah spesifikasi yang menjadi pertimbangan utama konsumen, mulai dari baterai jumbo 7.500mAh, 45W Turbo Charging, layar 6,9 inci dengan refresh rate 120Hz, kamera utama 50MP AI, hingga fitur RGB Light interaktif, serta dukungan pembaruan keamanan hingga 6 tahun.

Salah satu daya tarik utama REDMI 17 ada di sektor daya. Baterai berkapasitas 7.500mAh dirancang untuk menemani aktivitas pengguna sejak pagi hingga malam, sekaligus didukung Reverse Charging 22,5W. Selain itu, perangkat ini juga dibekali perlindungan IP64 .

Tak hanya mengandalkan spesifikasi, Xiaomi juga memperkuat aspek durability dan after-sales REDMI 17. Khusus selama periode first sale, konsumen mendapatkan jaminan kualitas produk selama 24 bulan, satu kali penggantian layar serta lensa atau cover belakang selama 24 bulan, dan satu kali penggantian baterai hingga 36 bulan. Pendekatan ini menjadi bagian dari komitmen Xiaomi melalui “Innovation for Everyone”, dengan menghadirkan teknologi yang tidak hanya accessible, tetapi juga dapat diandalkan untuk penggunaan jangka panjang.

Baterai 7.500mAh Bikin REDMI 17 Kuat Dipakai Seharian

REDMI 17 hadir dengan baterai berkapasitas 7.500mAh yang menjadi salah satu nilai jual utamanya. Kapasitas jumbo ini membuat pengguna lebih leluasa menjalankan berbagai aktivitas tanpa terlalu sering mencari colokan.

Mulai dari navigasi, bekerja, bermain media sosial, hingga menonton video dalam waktu lama bisa dilakukan dengan lebih nyaman. Bagi pengguna dengan mobilitas tinggi, kapasitas baterai besar ini juga dapat membantu mengurangi kekhawatiran kehabisan daya di tengah aktivitas.

Tidak berhenti di kapasitas besar, Xiaomi membekali REDMI 17 dengan 45W Turbo Charging. Teknologi tersebut diklaim mampu mengisi daya hingga 50 persen dalam waktu sekitar 45 menit.

Menariknya, REDMI 17 juga mendukung Reverse Charging 22,5W. Dengan fitur ini, ponsel dapat digunakan sebagai sumber daya darurat untuk mengisi perangkat lain seperti TWS, smartwatch, maupun smartphone.

Layar 6,9 Inci 120Hz, Lebih Lega untuk Menikmati Beragam Hiburan

Selain baterai, REDMI 17 membawa layar berukuran 6,9 inci yang memberikan area tampilan lebih luas. Layar tersebut sudah mendukung refresh rate hingga 120Hz sehingga pergerakan visual terasa lebih mulus saat pengguna menggulir media sosial, berpindah aplikasi, hingga menikmati berbagai konten hiburan.

Xiaomi juga membekali layar REDMI 17 dengan teknologi Eye-care untuk membantu memberikan pengalaman penggunaan yang lebih nyaman. Tingkat kecerahannya mencapai 800 nits sehingga tampilan tetap dapat terlihat dengan jelas ketika digunakan di kondisi terang.