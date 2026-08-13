Spesifikasi Infinix GT 50 Pro, Ponsel Gaming yang Siap Temani Permainan Kompetitif

JawaPos.com - Ponsel Gaming tidak hanya dituntut memiliki performa tinggi, tetapi juga mampu menjaga responsivitas, kestabilan frame rate, dan temperatur selama sesi permainan berlangsung. Infinix GT 50 Pro hadir dengan sejumlah fitur yang dirancang untuk menunjang kebutuhan tersebut.

Dalam spesifikasinya, GT 50 Pro mengusung layar dengan refresh rate hingga 144Hz yang memungkinkan tampilan lebih responsif pada game yang mendukung frame rate tinggi.

Kemampuan ini dapat menunjang permainan yang membutuhkan pergerakan cepat dan respons presisi, termasuk Mobile Legends: Bang Bang (MLBB).

Bahkan, dalam pengujian pada PUBG Mobile 120FPS, GT 50 Pro dengan cooling fan mencatat StdFPS sebesar 1,55FPS, yang menunjukkan tingkat fluktuasi frame rate yang rendah. Perangkat ini juga mendukung pengalaman hingga 144FPS pada sejumlah game.

Selain itu, GT 50 Pro dibekali teknologi GPU Frame Interpolation. Teknologi tersebut mampu menghadirkan pengalaman visual yang lebih baik pula pada game Honkai: Star Rail dan Zenless Zone Zero.

“Pengalaman visual hingga 90FPS pada Honkai: Star Rail dan Zenless Zone Zero, yang dalam pengujian tersebut memiliki batas native 60FPS,” ungkap Infinix dalam keterangannya, Kamis (13/8).

Tak hanya itu, GT 50 Pro dapat dipadukan dengan MagCharge Cooler untuk membantu menjaga suhu perangkat. Dalam pengujian pada PUBG Mobile 120FPS, penggunaan cooling fan menurunkan temperatur dari 47,8°C menjadi 43,4°C, atau 4,4°C lebih rendah dibandingkan penggunaan tanpa kipas.

Perangkat ini juga dilengkapi Wireless Bypass Charging yang dirancang untuk membantu menjaga suplai daya ketika pengguna bermain sambil mengisi daya.

Infinix GT 50 Pro Dukung Kompetisi Esports Kemampuan GT 50 Pro tersebut turut dibawa Infinix ke ekosistem esports Indonesia. Pada Kapolri Cup 2026, GT 50 Pro digunakan sebagai Official Tournament Device untuk kompetisi MLBB nasional yang berlangsung hingga babak Grand Final pada 8–9 Agustus 2026 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta.