Redmi Dikabarkan Siapkan Ponsel Layar 7 Inci, Bakal jadi yang Terbesar?

ILUSTRASI: Redmi. (Istimewa)
JawaPos.com - Redmi dikabarkan tengah menyiapkan ponsel baru dengan ukuran layar yang jauh lebih besar dibandingkan mayoritas smartphone premium saat ini. Berdasarkan bocoran terbaru, sub-merek Xiaomi tersebut sedang mengembangkan perangkat berlayar sekitar 7 inci yang difokuskan untuk performa tinggi.
Seperti dilansir dari Gizmochina, informasi tersebut dibagikan oleh pembocor gadget Digital Chat Station. Dalam unggahannya, ia menyebut ada dua perangkat yang tengah dipersiapkan untuk generasi berikutnya.
Salah satunya disebut akan hadir dengan layar berukuran 6,59 inci untuk segmen menengah kelas Pro. Sementara model lainnya diperkirakan mengusung layar sekitar 7 inci yang ditujukan bagi pengguna yang mengutamakan performa.
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Meski Digital Chat Station tidak secara gamblang menyebut nama Redmi, rekam jejak bocorannya selama ini kerap berkaitan dengan produk-produk Redmi sehingga banyak pihak menduga perangkat tersebut berasal dari sub-merek Xiaomi itu.
Rumor mengenai ponsel Redmi berlayar besar sebenarnya sudah muncul sejak awal tahun. Pada Februari lalu, Digital Chat Station sempat mengungkap bahwa ada dua produsen yang sedang menguji perangkat dengan layar 7 inci, meski saat itu belum mengungkap identitasnya.
Kemudian pada awal April, muncul laporan baru yang menyebut Redmi tengah mengembangkan smartphone berlayar 7 inci dengan baterai berkapasitas 10.000 mAh. Beberapa pekan setelahnya, bocoran lain mengungkap perangkat tersebut kemungkinan akan dibekali layar beresolusi 2K dengan refresh rate tinggi.
Spesifikasi tersebut juga sejalan dengan rumor mengenai seri Redmi K100 yang sebelumnya disebut-sebut akan membawa panel 2K berukuran 7 inci.
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Tak hanya Redmi, Honor juga dikabarkan sedang mengeksplorasi penggunaan layar berukuran besar. Menurut bocoran dari sumber yang sama, perusahaan itu tengah mengembangkan smartphone 7 inci dengan refresh rate hingga 185Hz, serta model lain berlayar 6,89 inci yang disebut akan ditenagai chipset 2 nanometer.
Sebagai perbandingan, sebagian besar smartphone flagship yang beredar saat ini masih mengusung layar di kisaran 6,9 inci. Beberapa di antaranya adalah seri Xiaomi 17 Ultra, Huawei Mate 80 Pro Max, hingga iPhone 17 Pro Max.
Apabila berbagai bocoran tersebut terbukti akurat, tahun 2026 berpotensi menjadi awal tren baru dengan kehadiran smartphone berlayar 7 inci yang melampaui ukuran layar ponsel premium saat ini.
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