Pundi Jenius Hadir dengan Skema Baru, Transaksi Harian Jadi Penentu

Jenius by SMBC Indonesia memperluas mekanisme program PUNDI Jenius. Kini, pengguna bisa mengumpulkan kupon undian melalui berbagai transaksi harian, mulai dari QRIS hingga pembayaran tagihan. (Dok. IST)
JawaPos.com -Bank SMBC Indonesia melalui layanan perbankan digital Jenius memperluas mekanisme program undian PUNDI Jenius. Pada periode terbaru, aktivitas transaksi harian menjadi dasar bagi pengguna untuk memperoleh kupon undian. Skema tersebut berbeda dari periode sebelumnya yang lebih berkaitan dengan aktivitas menabung dan investasi.
Program bertajuk "Bayar, Bayar, Menang!" itu berlangsung pada 26 Oktober 2026 hingga 31 Januari 2027. Sebanyak 110 hadiah disiapkan dalam program tersebut, terdiri atas 10 unit iPhone Duo 256GB dan 100 keping logam mulia seberat 5 gram.
Retail Banking Digital Platform & Innovation Head SMBC Indonesia Febri Rusli mengatakan, perubahan mekanisme merupakan bagian dari pengembangan program PUNDI Jenius. Pendekatan tersebut diarahkan agar program lebih relevan dengan aktivitas finansial pengguna dalam keseharian.
"Jika sebelumnya kesempatan mengikuti PUNDI Jenius lebih erat dengan menabung dan investasi, tahun ini kami menghadirkan PUNDI Jenius melalui transaksi sehari-hari," beber Febri dalam keterangannya.
Menurut Febri, pengembangan tersebut diharapkan memberikan nilai tambah dari aktivitas finansial yang dilakukan pengguna. Jenius juga berupaya menghadirkan program yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam berbagai fase kehidupan.
Dalam mekanisme terbaru, pengguna dapat mengumpulkan Yay Coupons melalui enam jenis transaksi yang tercantum dalam misi aplikasi Jenius.
Transaksi tersebut meliputi pembayaran menggunakan QRIS, top up e-wallet, serta pembayaran dengan kartu debit Jenius dalam rupiah maupun mata uang asing.
Jenis transaksi lainnya adalah pembayaran tagihan atau Jenius Pay, serta pembayaran menggunakan QRIS di Family Mart. Setiap misi memiliki ketentuan nilai minimum transaksi dan kriteria kelayakan yang berbeda.
Masing-masing jenis transaksi memberikan kesempatan memperoleh maksimal empat Yay Coupons dalam satu bulan. Pengguna dapat memantau perolehan kupon melalui aplikasi Jenius secara real-time, termasuk nomor kupon dan tanggal perolehannya.
Selain kupon undian, program ini juga menyediakan Yay Stickers yang dapat dikumpulkan setiap bulan. Stiker tersebut bisa ditukarkan dengan cashback mulai Rp 165 ribu per bulan.
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