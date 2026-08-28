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Antara
Jumat, 28 Agustus 2026 | 21.40 WIB

Kolaborasi Perluas Pembiayaan bagi UKM Bikin Dunia Usaha Lebih Percaya Diri

Perwakilan ADB untuk Indonesia tanda tangani perjanjian kerja sama dengan Bank SMBC Indonesia dan ADB, Kamis (27/8). (Istimewa) - Image

Perwakilan ADB untuk Indonesia tanda tangani perjanjian kerja sama dengan Bank SMBC Indonesia dan ADB, Kamis (27/8). (Istimewa)

JawaPos.com – Asian Development Bank (ADB) dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (Bank SMBC Indonesia) menandatangani perjanjian kerja sama untuk memperluas akses pembiayaan bagi dunia usaha di Indonesia, terutama usaha kecil dan menengah (UKM).

”Kemitraan ini bertujuan membantu dunia usaha di Indonesia tumbuh dengan lebih percaya diri,” kata Kepala Perwakilan ADB untuk Indonesia Bobur Alimov dilansir dari Antara.

Dengan meningkatkan ketersediaan modal kerja, kata dia, kemitraan ini akan membantu dunia usaha tumbuh, menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok, serta mendukung pembangunan ekonomi dan ketahanan Indonesia.

Keterbatasan akses pembiayaan disebut masih menjadi tantangan besar bagi banyak UKM.

Melalui peningkatan akses terhadap modal kerja, kemitraan ini diharapkan dapat membantu UKM mengelola operasional, memenuhi permintaan yang meningkat, memperkuat peran mereka dalam rantai pasok.

Selain itu untuk menghadapi tantangan yang masih berlangsung, seperti gangguan rantai pasok, tingginya biaya pembiayaan, dan terbatasnya akses kredit.

”Banyak UKM memiliki potensi untuk berkembang, tetapi belum memiliki modal kerja yang dibutuhkan untuk memanfaatkan peluang baru dan menghadapi berbagai tantangan,” papar Bobur Alimov.

”Dengan memperluas akses pembiayaan, kita dapat membantu dunia usaha membangun ketahanan, memperkuat perannya dalam rantai pasok, dan tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Bobur menambahkan.

Bagi Bank SMBC Indonesia, perjanjian ini dapat memperluas pembiayaan bagi pemasok dan distributor di seluruh Indonesia melalui skema berbagi sebagian risiko keuangan dengan ADB.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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