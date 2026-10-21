IHSG Kembali Menghijau Pada Pembukaan Perdagangan 21 Oktober 2026, 2 Saham Melejit

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menguat sebesar 20,41 poin atau 0,40 persen pada pukul 09:22 WIB atau pembukaan perdagangan Rabu (21/10) setelah menguat cukup tinggi pada perdagangan sehari sebelumnya.

Adapun, terdapat dua saham yang mencatatkan peningkatan signifikan mendekati auto rejection atas (ARA) yaitu saham PT Bukaka Teknik Utama (BUKK) yang menguat 195 poin atau 24,84 persen ke level 980 dan saham PT Ifishdeco (IFSH) yang menguat 375 poin atau 24,75 persen ke level 1,890.

Baca Juga:Transaksi Emas Digital Kini Punya Pedoman Syariah dari MUI

Sementara itu, saham PT Bank Central Asia (BBCA) masih menjadi yang paling banyak diperdagangkan. Adapun BBCA mencatatkan dibeli sebanyak 83,3 miliar.

Sedangkan jika dilihat dari kelompoknya, infrastruktur menjadi kelompok yang tumbuh sebesar 0,89 persen, kemudian disusul oleh sektor barang konsumsi primer yang tumbuh sebesar 0,47 persen.