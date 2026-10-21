IHSG Kembali Menghijau Pada Pembukaan Perdagangan 21 Oktober 2026, 2 Saham Melejit

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menguat sebesar 20,41 poin atau 0,40 persen pada pukul 09:22 WIB atau pembukaan perdagangan Rabu (21/10) setelah menguat cukup tinggi pada perdagangan sehari sebelumnya.
Adapun, terdapat dua saham yang mencatatkan peningkatan signifikan mendekati auto rejection atas (ARA) yaitu saham PT Bukaka Teknik Utama (BUKK) yang menguat 195 poin atau 24,84 persen ke level 980 dan saham PT Ifishdeco (IFSH) yang menguat 375 poin atau 24,75 persen ke level 1,890.
Sementara itu, saham PT Bank Central Asia (BBCA) masih menjadi yang paling banyak diperdagangkan. Adapun BBCA mencatatkan dibeli sebanyak 83,3 miliar.
Sedangkan jika dilihat dari kelompoknya, infrastruktur menjadi kelompok yang tumbuh sebesar 0,89 persen, kemudian disusul oleh sektor barang konsumsi primer yang tumbuh sebesar 0,47 persen.
Selain dua sektor tersebut, terdapat dua sektor lainnya yang mengalami pertumbuhan yaitu sektor transportasi sebesar 0,19 persen.
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