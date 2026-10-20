IHSG Rebound 3,07 Persen ke Level 5.154, Saham Bank Besar Kompak Menguat

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka berbalik arah setelah mengalami tekanan dalam dua hari berturut-turut. Melansir IPOT pada pukul 10:03 IHSG terpantau menguat sebesar 153 poin atau 3,07 persen ke level 5.154.

Adapun, terdapat tiga saham yang mencatatkan auto rejection atas (ARA) yaitu saham PT Pudjiadi & Sons (PNSE) yang tumbuh 120 poin atau 25 persen menjadi 600, dan saham PT Guna Timur Raya (TRUK) yang tumbuh 1.005 atau 25 persen ke level 5,025.

Sementara itu, sejumlah saham bank besar seperti saham PT Bank Central Asia (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI), dan PT Bank Mandiri (BMRI) juga mencatatkan pertumbuhan positif pada perdagangan hari ini.

Adapun, BBCA mengalami pertumbuhan sebesar 205 poin atau 4,3 persen ke level 5,025, BBRI tumbuh 180 poin atau 7,1 persen ke level 2,710, dan BMRI tumbuh 270 poin atau 8,0 persen ke level 3,630.

Sedangkan Jika dilihat dari kelompoknya, Trasportasi dan logistik menjadi kelompok yang tumbuh cukup tinggi sebesar 4,95 persen, kemudian disusul oleh sektor teknologi yang tumbuh sebesar 3,95 persen.