Polri Usut Pidana Ambruknya IHSG, Sahroni sebut Penting untuk Pulihkan Kepercayaan Investor

Pekerja berdiri di dekat layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Langkah Polri yang turun tangan mendalami adanya dugaan tindak pidana keuangan didukung untuk segera dijalankan. Langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan investor.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah memerintahkan Bareskrim Polri mendalami anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga lebih dari 11 persen pada Jumat (16/10). Polri menggandeng Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan penyelidikan.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, Polri bergerak cepat dalam mendalami persoalan ini. Bila terbukti adanya tindak pidana, pelaku harus disanksi tegas.

“Komisi III mendukung penuh langkah Polri untuk mengusut seluruh dugaan kejahatan pasar modal. Kalau memang ditemukan unsur pidana, jangan ragu untuk ditindak tegas seluruh pihak yang terlibat, baik perorangan, kelompok, maupun korporasi," kata Sahroni kepada wartawan, Senin (19/10).

Dia menilai, penting menjaga pasar saham dalam kondisi baik. Sebab, kondisi ini akan mempengaruhi perekonomian nasional.

"Pasar saham kita harus sehat dan transparan, jangan sampai ada segelintir orang yang mengambil keuntungan pribadi dengan cara melanggar hukum, memanipulasi, lalu merusak kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Ini kejahatan ekonomi yang serius,” imbuhnya.

Politikus Partai NasDem in menyakini bahwa Indonesia memiliki ekonomi yang kuat. Namun, perlu didukung oleh penegakan hukum yang tegas untuk mencegah kejahatan terjadi.

“Karena jika dilihat secara makro, ekonomi Indonesia sehat dan memiliki masa depan yang cerah. Banyak peluang terbuka. Apalagi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, salah satu aspek yang penting dalam dunia usaha yaitu kepastian dan penegakan hukum, telah berjalan tegas tanpa pandang bulu. Jadi para investor tidak perlu ragu,” pungkasnya.

IHSG Ambruk