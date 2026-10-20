IHSG Masih Dibayangi Tekanan, Ini 4 Saham Pilihan MNC Sekuritas untuk Trading

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (16/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali melemah pada perdagangan Selasa (20/10), setelah ditutup melemah sebesar 3,64 persen ke level 4.996 pada perdagangan Senin (19/10).
MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave iii dari wave (iii) dari wave [v]. Namun, masih terdapat potensi penguatan dalam jangka pendek untuk menguji 5.046-5.133 dan waspadai akan adanya pembalikan arah ke rentang 4.766-4.846.
Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 4.915-4.754 sedangkan resistance di level 5.317-5.563.
MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham yang menarik dicermati investor pada perdagangan Selasa (20/10), PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI), PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), dan PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG).
Keempat saham tersebut direkomendasikan dengan strategi Trading Buy dan Buy on Weakness, dengan target harga serta batas risiko yang perlu diperhatikan investor.
Saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. Saham AADI sebelumnya menguat 2,78 persen ke level 10.175 dan disertai munculnya volume pembelian.
MNC Sekuritas memperkirakan posisi AADI saat ini sedang berada pada bagian dari wave (c) dari wave [iv]. Investor dapat menerapkan strategi Trading Buy pada kisaran 9.900–10.075, dengan target harga 10.400 dan 10.650 serta stop loss di bawah 9.775.
Selanjutnya, saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. Saham ADRO sebelumnya menguat ke level 2.210 dan didominasi oleh volume pembelian.
MNC Sekuritas memperkirakan posisi ADRO saat ini sedang berada pada bagian dari wave [iv] dari wave C. Investor dapat menerapkan strategi Trading Buy pada kisaran 2.170–2.190, dengan target harga 2.280 dan 2.340 serta stop loss di bawah 2.140.
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