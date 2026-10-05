Rupiah Awal Pekan Diproyeksikan Bergerak Fluktuatif, Konflik AS-Timur Tengah Masih jadi Sorotan

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak fluktuatif pada perdagangan awal pekan Senin (5/10) namun ditutup melemah. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak fluktuatif pada perdagangan awal pekan Senin (5/10) namun ditutup melemah, di rentang 17.880-17.930 per dolar AS.
Pada perdagangan akhir pekan lalu, Jumat (2/10), mata uang Rupiah ditutup menguat 84 poin -setelah sebelumnya sempat menguat 85 poin- di level 17.882 per dolar AS, dari penutupan sebelumnya di level 17.965 per dolar AS.
"Sedangkan perdagangan dalam pekan depan di rentang 17.750-18.050 per dolar AS," ujar pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Assuabi dalam analisisnya, dikutip Senin (5/10).
Pergerakan mata uang Garuda pada perdagangan Senin (2/10) dipengaruhi sentimen dalam dan luar negeri.
Dari domestik, kebijakan Bank Indonesia, memperluas surat berharga yang dapat digunakan sebagai underlying dalam operasi moneter, membuka ruang yang lebih besar bagi perbankan untuk mengelola likuiditas sekaligus mendorong aktivitas transaksi surat berharga korporasi di pasar keuangan.
Perluasan tersebut dilakukan dengan memasukkan obligasi dan sukuk korporasi berkualitas tinggi sebagai underlying operasi moneter.
Kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan operasi moneter yang lebih berorientasi pasar (pro-market) dan terintegrasi dengan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).
"Operasi moneter pro-market memungkinkan kebijakan moneter tidak hanya diarahkan untuk mengelola likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar, tetapi juga mendorong aktivitas transaksi di pasar keuangan," ungkap Ibrahim.
Transmisi kebijakan moneter perlu mengalir melalui pasar uang dan pasar valuta asing agar dapat memengaruhi transaksi serta pembiayaan dunia usaha dan rumah tangga.
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