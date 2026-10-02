PAYDI Tumbuh 10,3 Persen, Diversifikasi Jadi Bagian Perencanaan Keuangan

JawaPos.com — Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) atau unit link kembali mencatat pertumbuhan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perencanaan keuangan jangka panjang.

Data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menunjukkan premi PAYDI pada Semester I 2026 tumbuh 10,3 persen menjadi Rp35,73 triliun.

Kanal bancassurance masih menjadi salah satu jalur distribusi utama produk tersebut.

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Pertumbuhan ini terjadi ketika ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada Triwulan II 2026. Perkembangan tersebut turut mendorong kebutuhan terhadap instrumen yang dapat menggabungkan perlindungan dengan pengelolaan aset dan diversifikasi investasi.

Presiden Direktur Great Eastern Life Indonesia, Nina Ong, mengatakan kebutuhan finansial nasabah kini tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan aset, tetapi juga pengelolaannya secara terencana.

“Melalui GREAT Investlink Protection, kami menghadirkan fleksibilitas lebih luas melalui pilihan strategi investasi, Dana Investasi, dan mata uang, dengan tetap menghadirkan perlindungan jiwa sebagai bagian penting dari perencanaan keuangan jangka panjang,” ujar Nina, Minggu (28/9).

Salah satu perkembangan di pasar adalah meningkatnya pilihan investasi dalam mata uang asing. Great Eastern Life Indonesia, misalnya, memperluas pilihan mata uang produk PAYDI tersebut dari Rupiah dan USD menjadi SGD pada Mei 2026.

Menurut perusahaan, produk tersebut menyumbang lebih dari 50 persen produksi bancassurance secara year-to-date hingga Agustus 2026.

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Wealth Management and Funding Product OCBC, Vonny Wibowo, mengatakan diversifikasi menjadi salah satu bagian dalam pengelolaan kekayaan jangka panjang.