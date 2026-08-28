Dividen Danantara Tembus Rp 120 Triliun, Menkeu Purbaya: Fiskal Diuntungkan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pemerintah akan menerima bagi keuntungan atau dividen dari Danantara sebesar Rp 120 triliun.
“Sekitar Rp 120 triliun tahun ini. Yang diputuskan oleh Presiden,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8).
Purbaya mengatakan peningkatan setoran dividen tersebut menjadi kabar positif bagi pemerintah. Pasalnya, kenaikan keuntungan Danantara secara tidak langsung akan memberikan tambahan manfaat terhadap kondisi fiskal negara.
"Tapi yang jelas itu kan bagus, Danantara keuntungannya meningkat, fiskal juga secara tidak langsung diuntungkan," ujarnya.
Baca Juga:WN Amerika Divonis 2 Tahun Penjara dalam Kasus Satelit Kemhan, Pengacara Pertanyakan Putusan Hakim
Menurut dia, penerimaan dividen sebesar Rp 120 triliun pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan penerimaan yang diperoleh pemerintah dari BUMN pada tahun sebelumnya.
"Kalau tahun-tahun sebelumnya saya cuma dapat Rp 90 triliun dari dividen. Kalau meningkat ke Rp 120 triliun kan bagus," ucapnya.
Purbaya menegaskan, peningkatan setoran keuntungan tersebut membuat pemerintah tidak mengalami kerugian dari perubahan pengelolaan dividen BUMN melalui Danantara. Bahkan, pendapatan pemerintah justru bertambah.
"Jadi saya enggak rugi. Pemerintah enggak rugi. Pendapatan enggak rugi, malah nambah," katanya.
Ia berharap keuntungan yang diperoleh Danantara ke depan dapat terus meningkat sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?
Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!
Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan
Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!