Logo JawaPos
HomeProperti
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 28 Agustus 2026 | 06.12 WIB

Danantara Housing Expo 2026 Digelar hingga 30 Agustus, Catatkan 300 Akad Hunian saat Opening

Danantara Housing Expo 2026 digelar selama empat hari yaitu mulai 27 hingga 30 Agustus 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. (ANTARA) - Image

Danantara Housing Expo 2026 digelar selama empat hari yaitu mulai 27 hingga 30 Agustus 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. (ANTARA)

JawaPos.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menggelar Danantara Housing Expo 2026, yang pada hari pertama dipadati ribuan pengunjung dengan sebanyak 300 akad rumah telah dilaksanakan secara massal pada saat pembukaan.

Danantara Housing Expo 2026 digelar selama empat hari yaitu mulai 27 hingga 30 Agustus 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

"Pameran ini menghadirkan penyedia rumah berkualitas terbaik, harga yang terjangkau, serta sistem pembiayaan berjangka panjang yang sesuai dengan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, sehingga mereka dapat memiliki rumah," ujar Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani di NICE PIK 2, Kabupaten Tangerang, Kamis (27/8).

​Pameran tersebut menghadirkan ekosistem perumahan nasional dalam satu tempat, yang terdapat lebih dari 360.000 unit rumah, 130 developer, serta 13 perusahaan BUMN sektor perumahan dengan harga hunian yang ditawarkan mulai Rp300 jutaan.

​Dalam kesempatan sama, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan bahwa kolaborasi lintas BUMN, developer, serta perbankan menjadi langkah nyata untuk memperluas pilihan hunian bagi masyarakat.

Ia menyoroti fasilitas kemudahan pembiayaan perumahan, yang ditawarkan melalui pameran tersebut. Dalam pameran, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menghadirkan berbagai penawaran, di antaranya uang muka (DP) mulai 1 persen, bunga mulai 2,75 persen, dan tenor hingga 40 tahun.

"Pameran ini menjadi bagian dari program 3 juta rumah bagi masyarakat yang merupakan gagasan Presiden Prabowo," ujar Dony.

Danantara Housing Expo mempertemukan berbagai pihak dalam ekosistem perumahan, mulai dari BUMN sektor perumahan, developer, hingga perbankan Himbara, yang seluruhnya hadir dalam satu ruang untuk memperkuat akses masyarakat terhadap hunian.

​Khusus pengembang BUMN, sebanyak 12 pengembang menawarkan sebanyak 16.559 unit dari 98 proyek yang tersebar di 23 provinsi, dengan nilai inventori properti yang ditawarkan mencapai Rp9,79 triliun.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Scorpio Besok Kamis, 27 Agustus 2026: Karier Diuji, Investasi Properti Berpeluang - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Kamis, 27 Agustus 2026: Karier Diuji, Investasi Properti Berpeluang

Rabu, 26 Agustus 2026 | 21.50 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Scorpio Minggu, 23 Agustus 2026: Properti Menjanjikan - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Scorpio Minggu, 23 Agustus 2026: Properti Menjanjikan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 18.12 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Libra 22 Agustus 2026, Jangan Boros dan Tunda Investasi Properti - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Libra 22 Agustus 2026, Jangan Boros dan Tunda Investasi Properti

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 22.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa - Image
1

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

2

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

5

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

6

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

7

Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?

8

Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!

9

Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan

10

Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore