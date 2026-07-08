IHSG Diprediksi Lanjut Menguat pada 8 Juli, Intip Rekomendasi Saham AADI, BKSL, INCO, dan PTRO

JawaPos.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih berpeluang melanjutkan penguatannya pada perdagangan Rabu (8/7) setelah ditutup menguat menguat 1,19 persen ke level 5.986 pada perdagangan Selasa (7/7).

Berdasarkan analisis teknikal, MNC Sekuritas memperkirakan posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave b dari wave (b) dari wave [iv] pada skenario hitam. Dengan demikian, indeks masih berpeluang melanjutkan penguatan untuk menguji area 6.083-6.203.

Adapun level support IHSG berada di 5.486 dan 5.317, sedangkan level resistance berada di 6.007 dan 6.286.

MNC Sekuritas merekomendasikan sejumlah saham pilihan, yakni PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI), PT Sentul City Tbk (BKSL), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), dan PT Petrosea Tbk (PTRO). Mayoritas saham direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness, sementara AADI direkomendasikan Trading Buy.

Untuk AADI, saham diperkirakan masih memiliki peluang melanjutkan penguatan setelah naik 1,56 persen ke level 8.125 dan didominasi oleh volume pembelian yang meningkat. Penguatannya juga mampu bertahan di atas MA20. MNC Sekuritas memperkirakan posisi AADI saat ini sedang berada pada bagian dari wave [b] dari wave B.

Investor disarankan melakukan Trading Buy pada rentang 7.950-8.050 dengan target harga 8.300 dan 8.425, serta stoploss di bawah 7.875.

Sementara itu, BKSL diperkirakan menguat 9,84 persen ke level 67 dan didominasi oleh volume pembelian yang cenderung meningkat. Penguatan saham juga berhasil menembus MA20. MNC Sekuritas memperkirakan posisi BKSL saat ini berada pada bagian awal dari wave C dari wave (4).

Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada rentang 63-66 dengan target harga 73 dan 80, serta stoploss di bawah 60.

Selanjutnya, INCO diperkirakan menguat 0,87 persen ke level 4.620 disertai munculnya volume pembelian. Meski demikian, penguatan saham masih tertahan oleh MA20. MNC Sekuritas memperkirakan posisi INCO saat ini sedang berada pada bagian dari wave [c] dari wave B.